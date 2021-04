Généralisation de la protection sociale, un “tournant sociétal d’une extrême importance” (politologue)

jeudi, 15 avril, 2021 à 13:37

Paris – La généralisation de la protection sociale au Maroc constitue un “tournant sociétal d’une extrême importance”, a affirmé jeudi le politologue Mustapha Tossa.

“C’est un tournant sociétal d’une extrême importance auquel on vient d’assister avec la généralisation de la protection sociale au Maroc. En inspirant cette politique, SM le Roi Mohammed VI est dans son rôle de protecteur de tous les Marocains, surtout les plus modestes et les plus démunis”, a souligné M. Tossa dans une déclaration à la MAP, en réaction au lancement mercredi de la mise en œuvre de ce projet lors d’une cérémonie présidée par le Souverain.

Aux yeux de ce politologue, avec cette vision “le Maroc change de cap et de standing”, ajoutant qu’en prenant cette décision, le Souverain “projette le Maroc dans la sphère des grands pays à vocation sociale qui mettent la protection de leurs citoyens, notamment les plus démunis sur la liste des priorités vitales de leur gouvernance”.

Par ailleurs, estime M. Tossa, une telle vision basée sur le principe de la solidarité entre les multiples composantes de la société marocaine, “servira de rampe de lancement au nouveau modèle de développement” en cours d’élaboration au Maroc.

L’adoption d’une telle stratégie “vise bien entendu à renforcer les liens de solidarité entre les Marocains mais aussi à protéger les multiples ressorts de son dynamisme économique”, note-t-il.

L’État marocain devient un État “protecteur et solidaire. Une distinction des grandes démocraties sociales dont la pandémie du Covid-19 et ses conséquences sanitaires ont durement éprouvé l’efficacité”, conclut-il.