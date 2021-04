La généralisation de la protection sociale, une “traduction effective” des dispositions de la Constitution de 2011 (politologue)

vendredi, 16 avril, 2021 à 15:52

Marrakech – Le chantier de généralisation de la protection sociale, dont la cérémonie de lancement a été présidée mercredi par Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Palais Royal de Fès, constitue une “traduction effective des dispositions de la Constitution de 2011”, a indiqué le politologue et universitaire, Mohamed El Ghali.

“Ce chantier Royal pose les jalons d’une ingénierie institutionnelle pour édifier une société solidaire dans un environnement sain, qui garantit à tous les citoyens la sécurité sanitaire et la protection sociale”, a déclaré à la MAP, M. El Ghali, également Chef du Département de Droit Public à la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales (FSJES) de Marrakech.

De l’avis de M. El Ghali, cette stratégie clairvoyante s’inscrit pleinement dans le cadre du projet sociétal mené par le Souverain pour l’édification d’un Maroc démocratique et solidaire où, tous les citoyens, abstraction faite de leur situation, ont droit à un accès égal aux services de santé de manière permanente et continue.

Et d’ajouter que la protection sociale est un pilier fondamental pour garantir la justice et la paix sociales, et un garant de la permanence et de la continuité de l’État.

Le chantier Royal de généralisation de la protection sociale bénéficiera, dans un premier temps, aux agriculteurs, artisans et professionnels de l’artisanat, commerçants, professionnels et prestataires indépendants soumis au régime de contribution professionnelle unique (CPU), au régime de l’auto-entrepreneur ou au régime de la comptabilité.

Il s’étendra, dans un second temps, à d’autres catégories dans la perspective de la généralisation effective de la protection sociale à tous les citoyens.