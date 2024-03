Le geste humanitaire du Royaume du Maroc ravive l’espoir des Palestiniens (Membre de l’OLP)

mardi, 12 mars, 2024 à 18:05

Ramallah – L’aide acheminée, sur Très Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, au profit des populations de Gaza et de la Ville Sainte, est un geste humanitaire qui ravive l’espoir du peuple palestinien, a affirmé Ahmed Siam, Directeur général du service Médias et Relations publiques (Cercle Al-Qods) au sein de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP).

Le responsable palestinien, qui a rappelé le blocus aérien, terrestre et maritime dont souffre la bande de Gaza depuis près de 17 ans, a déclaré à la MAP, que “la générosité marocaine est restée, durant toute cette période, étendue, ce qui a contribué à soutenir la résistance des Palestiniens”.

“Le peuple palestinien apprécie hautement cette initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui s’inscrit dans la lignée des positions historiques du Royaume du Maroc en faveur du peuple palestinien et en soutien à sa lutte pour recouvrer son indépendance”, a-t-il ajouté.

Selon M. Siam, les positions du Maroc sont “fermes et constantes, et Sa Majesté le Roi veille à les exprimer à chaque occasion”, soulignant que le Royaume “a toujours rejeté toute mesure visant à dénaturer l’histoire et l’identité de la Ville Sainte”.

De même, il a salué la volonté du Maroc, sous la conduite de SM le Roi, de consacrer la centralité de la question palestinienne dans la politique internationale du Royaume.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Président du Comité Al Qods, a donné Ses Très Hautes Instructions pour déployer une opération humanitaire d’aide alimentaire, par voie terrestre, destinée à la population palestinienne de Gaza et de la Ville Sainte d’Al Qods.