Le geste humanitaire de SM le Roi en faveur du peuple palestinien reflète l’attachement fort du Maroc aux causes justes (universitaire)

dimanche, 16 mai, 2021 à 13:05

Tanger – Le geste humanitaire de SM le Roi Mohammed VI en faveur du peuple palestinien et l’intérêt que porte le Maroc à la cause palestinienne reflètent l’attachement fort et inébranlable du Royaume à ses principes constants face aux causes justes, a affirmé le vice-doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Tanger, Hamid Aboulas.

SM le Roi Mohammed VI a exprimé, plus d’une fois, Son engagement à placer la cause palestinienne au même rang que la cause nationale, alors que le Maroc poursuit son engagement constructif en faveur de l’instauration d’une paix juste et durable dans la région du Moyen-Orient, a précisé M. Aboulas.

L’intérêt qu’accorde le Maroc, Roi et peuple, à la cause palestinienne émane d’un sens humanitaire ancré, dont le Royaume a toujours fait preuve chaque fois que le peuple palestinien est victime d’injustice ou d’abus, a-t-il ajouté, notant que le Souverain, en tant que Président du Comité Al-Qods, a toujours entouré la cause palestinienne de soutien matériel, politique et diplomatique continu, pour garantir les droits légitimes du peuple palestinien.

Le Souverain continue à défendre le statut spécial de la ville d’Al-Qods Acharif et le respect de la liberté de pratiquer les rites religieux pour les adeptes des trois religions monothéistes, ainsi que le cachet islamique de la ville sainte et de la Mosquée Al-Aqsa, a-t-il rappelé.

Contrairement à plusieurs pays, l’intérêt qu’accorde le Maroc à la cause palestinienne n’a jamais été “saisonnier, momentané ou secondaire”, a-t-il relevé, affirmant que cet intérêt a toujours été reflété de manière concrète à travers des actions sur le terrain et une solidarité envers les Maqdessis et l’ensemble du peuple palestinien, ce qui a permis au Royaume, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, de jouir d’une crédibilité particulière.

Partant de la place qu’occupe la question palestinienne dans la conscience de tous les Marocains, le Royaume, Roi et peuple, a toujours été présent aux côtés du peuple palestinien frère, a estimé M. Aboulas, rappelant que le Maroc avait dénoncé, dans les termes les plus fermes, les violences perpétrées dans les territoires palestiniens occupés, et dont la poursuite ne mène qu’à creuser le fossé, renforcer les rancœurs et éloigner d’autant les chances de paix dans la région.

Le Royaume du Maroc, qui place la cause palestinienne au sommet de ses préoccupations, reste fidèle à son attachement à la réalisation de la solution des deux Etats, vivant côte-à-côte dans la paix et la sécurité, passant par la création d’un Etat palestinien dans les frontières du 4 juin 1967, avec Jérusalem Est pour capitale, a poursuivi l’universitaire.

Il a également souligné que le Maroc, sous la sage conduite de SM le Roi Mohammed VI, n’épargne aucun effort pour faire entendre la voix des Palestiniens au niveau international, et pour veiller à instaurer la paix et la sécurité dans la région, à travers un dialogue constructif qui garantit les droits du peuple palestinien, et sur la base du droit international et des résolutions onusiennes.