Gestion du coronavirus au Maroc: Trois questions à Berenice Owen-Jones, ambassadeur d’Australie à Rabat

vendredi, 28 août, 2020 à 12:10

Rabat – Au terme de sa mission diplomatique au Maroc, l’ambassadeur australien Berenice Owen-Jones a accordé un entretien à la MAP dans lequel elle livre son point de vue sur la gestion par le Royaume de la crise liée au coronavirus et sur l’aide médicale octroyée par le Maroc à plusieurs pays africains, avant d’évoquer les perspectives d’une coopération maroco-australienne en matière de lutte anti-covid.

1- Comment évaluez-vous la réponse du Maroc à cette situation sans précédent que traverse le monde à cause du coronavirus ?

Le Maroc a été un modèle de réactivité depuis le début. Le confinement a été décidé très vite alors qu’il y avait seulement quelques cas confirmés et le gouvernement marocain a fait exactement ce qu’il fallait faire. Ses efforts ont été salués à l’international.

La crise a également mis en valeur la capacité du pays dans l’industrie, à trouver des solutions pragmatiques et innovantes. J’étais très impressionnée par la façon dont les industries du textile se sont mobilisées en un temps record pour fabriquer des millions de masques par jour, pas seulement pour le Maroc, mais aussi pour l’export.

Pendant la crise, le Maroc a aussi montré son côté humain et solidaire. Le financement du fonds de gestion dédié à la crise a été généreux et sans compromis et le gouvernement marocain est aussi venu en aide aux personnes démunies et pas seulement les salariés, mais aussi les personnes opérant dans l’informel et celles qui ont vraiment été impactées par la crise.

Je salue aussi l’implication du personnel soignant et de tout le corps médical marocain qui se sacrifient pour le bien commun. Et nous constatons tous avec inquiétude et tristesse que la pandémie progresse au Maroc et ailleurs et nous devons tous faire preuve de vigilance et de détermination.

2- Selon vous, comment l’Australie et le Maroc peuvent-ils coopérer pour lutter contre cette pandémie ?

La pandémie perdure dans certaines parties du monde et aucun pays n’est en sécurité. C’est pourquoi une coordination à l’échelle internationale, que ce soit financière ou autres, est indispensable. Les ministres des Affaires étrangères australien et marocain ont justement évoqué ce sujet durant plusieurs conversations téléphoniques.

L’Australie a annoncé des avancées majeures réalisées dans la lutte contre le Covid-19, aussi bien dans la préparation d’un vaccin ou encore dans la compréhension du mécanisme biologique du virus. Il me semble donc que le Maroc et l’Australie pourraient faire un échange d’expériences ou d’expertises dans ce domaine.

3- Votre avis sur l’aide médicale marocaine à plusieurs pays africains dans le cadre de cette lutte ?

Le Maroc a fait preuve de leadership et de solidarité en volant au secours de 15 pays subsahariens avec une aide médicale massive, afin d’accompagner les pays africains frères dans la lutte contre la pandémie. C’est une démarche pragmatique qui prend en compte le besoin de ces pays africains et un signal fort de la coopération Sud-Sud sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Quand on fait face à un problème comme cette pandémie, que l’on soit Australien, Marocain ou d’une autre nationalité, nous sommes tous concernés et la solidarité est de mise.