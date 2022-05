Gestion migratoire : une coopération exemplaire à la faveur d’une approche globale

vendredi, 6 mai, 2022 à 15:57

Par : Omar El MRABET.

Madrid – Sur la base d’une approche globale et multidimensionnelle du phénomène migratoire, le Maroc et l’Espagne œuvrent conjointement, à travers les multiples mécanismes mis en place, pour renforcer la coopération bilatérale sur des piliers solides privilégiant une démarche conjointe et équilibrée.

La coordination et le dialogue permanent préconisés par Rabat et Madrid ont permis de franchir des étapes importantes dans la gestion des flux migratoires, réalisant des progrès notables en matière de lutte contre la criminalité liée à l’immigration illégale et à la traite des êtres humains.

Dans ce contexte, l’Espagne ne cesse de se féliciter du niveau de la coopération avec le Maroc et de la mobilisation et l’engagement constants des différents départements concernés pour assurer une coopération «exemplaire et parfaite».

Satisfaite des résultats tangibles obtenus grâce à la coopération avec le Maroc, l’Espagne a toujours salué le rôle central et efficace que joue le Royaume à l’échelle régionale, ainsi que ses efforts soutenus dans la lutte contre les réseaux s’activant dans l’immigration clandestine et le trafic d’êtres humains.

Les efforts déployés par le Maroc ont donné des résultats notoires et consacré la crédibilité et la contribution efficace du Royaume à la consolidation de la sécurité et de la paix dans l’espace méditerranéen.

Selon des chiffres récents publiés par le ministère espagnol de l’Intérieur, le nombre de migrants irréguliers entrés en Espagne en mars dernier a diminué de 55,4% par rapport à février et de 66,9% par rapport à janvier.

Ainsi, le nombre de migrants ayant atteint les côtes espagnoles de manière irrégulière s’est situé à 4.202 en janvier, 3.117 lors du deuxième mois de l’année et 1.388 en mars dernier.

Agissant avec un esprit de responsabilité partagée et de confiance, les deux pays œuvrent constamment à consolider leurs mécanismes de coordination et d’échange d’informations pour faire face à ce phénomène.

C’est dans ce cadre que s’est tenue, ce vendredi à Rabat, la réunion du Groupe migratoire mixte permanent maroco-espagnol, sous la présidence de Khalid Zerouali, Wali directeur de la migration et de la surveillance des frontières au ministère de l’intérieur et de Jesus Perea Cortijo, secrétaire d’État espagnol chargé des Migrations.

Cette réunion, tenue en présence de Rafael Pérez Ruiz, secrétaire d’État espagnol à la Sécurité, et Angeles Moreno Bau, secrétaire d’État aux Affaires extérieures et mondiales, intervient dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route élaborée lors de la visite au Royaume, en avril dernier, de Pedro Sanchez, président du gouvernement espagnol.

Face aux défis partagés induits par l’action des réseaux de trafic des migrants et l’environnement régional instable, les deux parties ont décidé, lors de cette rencontre, de renforcer leurs mécanismes de coordination et d’échange d’informations, à travers notamment la rénovation des modalités de travail commun au niveau des Centres de coopération policière, des officiers de liaison et des patrouilles mixtes, selon un communiqué conjoint.

En matière de lutte contre les réseaux criminels de trafic de migrants au niveau des routes Atlantique et de la Méditerranée occidentale, le retour constitue également “un instrument de dissuasion essentiel”, ont noté les deux parties, exprimant leur volonté de continuer à apporter “des réponses agiles et flexibles” aux défis qui sous-tendent ce domaine.