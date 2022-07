Gestion migratoire: Le Maroc, un partenaire ”essentiel’’ reconnu par la communauté internationale (politologue franco-suisse)

mercredi, 13 juillet, 2022 à 18:28

Strasbourg – Le Maroc est véritablement reconnu par la communauté internationale comme ‘’le partenaire essentiel pour contribuer à lutter contre les réseaux de trafic de personnes, mais aussi s’attaquer aux causes profondes de la migration’’, a affirmé le politologue franco-suisse, Jean-Marie Heydt.

‘’Cette lutte intègre toute la dimension humaine permettant d’améliorer les possibilités de migration légale, de sorte que les personnes ne ressentent pas le besoin de risquer leur vie lors de voyages dangereux’’, a souligné M. Heydt dans une analyse intitulée ‘’le Maroc : Migration à dimension humaine’’.

Pour l’universitaire, les efforts déployés par le Royaume depuis de nombreuses années, notamment dans l’esprit du pacte mondial (2018) pour une migration sûre, régulière et ordonnée, portent leurs fruits, rappelant que SM le Roi Mohammed VI avait donné ses hautes instructions dès 2013 pour que le Maroc développe une nouvelle politique migratoire qui intègre une approche humanitaire, conforme aux engagements internationaux, et respectueuse des droits des immigrés.

Dans le cadre de sa politique migratoire, (…) le Maroc a su se doter d’une ‘’analyse migratoire de haut niveau et d’une forte détermination royale pour accomplir une politique d’asile et d’immigration radicalement nouvelle’’, a-t-il relevé, estimant que ‘’cette évolution, remarquée et remarquable, mise en œuvre par le royaume n’est pas toujours reconnue à sa juste valeur’’.

Mettant en avant la reconnaissance européenne de l’action du Royaume, M. Jean-Marie Heydt a indiqué que la Commission européenne a salué les efforts opérationnels du Maroc, qui ont permis d’empêcher, durant le premier semestre de 2022, plus de 26.000 départs irréguliers vers l’Europe, dont un dixième a été sauvé en mer.

‘’De ce fait, il n’est pas étonnant que l’Union européenne reconnaisse que la Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile (SNIA) constitue aujourd’hui un modèle de gestion migratoire des plus avancés, tant sur le plan législatif qu’institutionnel, ayant permis de régulariser la situation administrative de plusieurs milliers de migrants et de les intégrer dans la société marocaine’’, a-t-il fait observer.

Et de conclure que l’UE ‘’reconnait et réaffirme que le Maroc est un partenaire stratégique et engagé, aussi bien à l’égard de l’Europe que de l’Afrique’’.