Gestion migratoire : Le partenariat rénové Rabat-Bruxelles confirme le “rôle central” du Maroc (universitaire)

samedi, 9 juillet, 2022 à 15:15

Paris- Le partenariat rénové en matière de migration et de lutte contre les réseaux de trafic de personnes confirme le “rôle central du Maroc” dans la gestion migratoire, a souligné l’expert français en droit et migration, Jérôme Besnard.

Les récents événements à Nador et les traversées dangereuses vers les Canaries “ne pouvaient pas rester sans réponse de l’UE et du Maroc, confrontés à des réseaux de passeurs de plus en plus structurés et dangereux”, a-t-il indiqué dans une déclaration à la MAP.

A travers ce partenariat rénové, l’Union européenne “salue aussi explicitement l’action du Maroc et de SM le Roi Mohammed VI dans la prévention des migrations clandestines africaines vers l’Europe”, a fait observer l’essayiste et chargé d’enseignements en droit constitutionnel à l’université Paris Cité.

La Commission européenne et le Maroc ont lancé, vendredi à Rabat, un partenariat rénové en matière de migration et de lutte contre les réseaux de trafic de personnes, notamment suite à l’émergence de nouveaux modes opératoires extrêmement violents adoptés par ces réseaux criminels.

Le nouveau partenariat opérationnel en matière de lutte contre le trafic de personnes entre la Rabat et Bruxelles pourra couvrir notamment le soutien à la gestion des frontières, le renforcement de la coopération policière, y compris les enquêtes conjointes, la sensibilisation aux dangers de la migration irrégulière, ainsi que le renforcement de la coopération avec les agences de l’Union européenne chargées des affaires intérieures.