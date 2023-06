Gitex-Africa 2023 : Des experts en faveur de la mobilisation de moyens financiers additionnels dans le domaine de la cybersécurité (Panel)

jeudi, 1 juin, 2023 à 20:24

Marrakech – Les participants à un panel organisé, jeudi à Marrakech, dans le cadre de la première édition du Salon GITEX-Africa Maroc, ont plaidé en faveur de la mobilisation de moyens financiers additionnels afin de permettre à la stratégie liée à la cybersécurité et à lacybernétique dans les pays arabes et africains, d’atteindre ses résultats.

Les participants à ce panel axé sur “la sécurité du cloud et la sécurité de l’environnement de travail hybride”, ont estimé que ces fonds supplémentaires contribueront, sans nul doute, à asseoir les bases d’une cybersécurité idoine, estimant que le système de travail hybride, alliant présence dans les lieux de travail et travail à distance, au-delà des avantages qu’il offre, peut avoir aussi des inconvénients.

Dans ce sens, ils ont estimé indispensable l’adoption de mécanismes technologiques efficients de nature à sécuriser les moyens utilisés dans les lieux de travail, entre autres, en ce qui concerne les transferts d’argent, les mails et la messagerie, qui sont souvent exposés au risque de piratage informatique par autrui, notant que cette tierce partie doit être identifiée et connue, afin d’éviter de remettre en cause tout le système de cybersécurité des institutions aussi bien publiques que privées.

Ainsi, Hanane Lboukili, experte en cybersécurité, a indiqué que les risques cybernétiques peuvent apparaître à travers la diffusion de contenus attentatoires à l’image de l’institution, outre la perte de données de grande importance, appelant à la mise en place d’infrastructures numériques aptes à faire face à ces risques ciblant aussi bien les institutions publiques que privées.

Dans ce sens, elle a préconisé l’adoption de formules d’accès aux sites et à leur contrôle.

De son côté, Chiekhouna Diop, expert dans la sécurité des marchés financiers, a insisté sur la nécessité d’investir dans “les jeunes talents” et à augmenter le volume des fonds orientés vers la formation, sans omettre d’œuvrer de manière à tirer profit des fruits de l’intelligence artificielle, ce qui permettra à cette dernière de contribuer de manière efficace à la garantie d’une cybersécurité exemplaire.

Et afin de faire face à la fragilité des systèmes, il a souligné l’importance de procéder à un changement périodique des mots de passe et à la promotion des capacités et compétences, tout en identifiant les risques de manière à être en mesure de proposer, le cas échéant, des solutions appropriées.

Le spécialiste en cyber-résilience et solutions liées à la protection des données au sein de la firme Dell, Ravi Baldev, a souligné la nécessité de faire preuve de davantage de vigilance et d’œuvrer pour atteindre des niveaux élevés d’efficience dans le domaine de la cybersécurité, faisant savoir que la lutte contre les risques et dangers dans ce domaine passe nécessairement par la définition des priorités, tout en tirant profit des expertises et des compétences avérées.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cet évènement de grande envergure porté par l’Agence de Développement du Digital (ADD) sous la tutelle du ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, réunit, trois jours durant, des dirigeants des secteurs public et privé, des décideurs politiques, des investisseurs et des universitaires pour des échanges intensifs entre les secteurs public et privé de la future plus grande économie numérique du monde.

Plus grand événement d’entrepreneuriat en Afrique, GITEX Africa est une initiative de GITEX GLOBAL à Dubaï, le plus grand Salon mondial de la technologie et des start-up, classé comme le meilleur au monde par les dirigeants mondiaux de la technologie, et qui fait escale dans cette première édition au Maroc, retraçant ainsi son engagement pour accélérer le développement des infrastructures numériques en Afrique.