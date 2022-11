La Glorieuse Marche Verte illustre la forte cohésion entre le Trône et le peuple (M. El Ktiri)

dimanche, 6 novembre, 2022 à 17:11

Rabat – La commémoration de la Glorieuse Marche Verte illustre la forte cohésion entre le Trône et le peuple, a souligné, dimanche à Rabat, le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, Mustapha El Ktiri.

S’exprimant lors d’un meeting initié par le Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération à l’occasion du 47e anniversaire de la Marche Verte, M. El Ktiri a souligné que la célébration de cette glorieuse épopée, dans un climat d’enthousiasme et de mobilisation nationale, est l’occasion de tirer profit de ses riches enseignements, mettant en avant la mobilisation continue et renouvelée de l’ensemble des composantes de la société sous la Sage Conduite de SM le Roi Mohammed VI pour la défense de l’intégrité territoriale du Royaume.

Et d’ajouter que la défense de l’intégrité territoriale du Royaume nécessite une mobilisation collective et une vigilance constante, soulignant que la cause nationale est non négociable et que la voie du développement se poursuit dans les Provinces du Sud.

A cet égard, il a rappelé le Discours Royal prononcé le 20 août à l’occasion du 69e anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple et ses messages forts et éloquents en relation avec la question de l’intégrité territoriale.

Pour M. El Ktiri, cet événement historique est une source intarissable de fierté et de gloire pour l’ensemble des Marocains, qui ont focalisé l’attention des médias internationaux de l’époque par cette Marche pacifique et civilisée pour récupérer leur droit légitime à la souveraineté sur les Provinces du Sud.

Pour sa part, le professeur en histoire et civilisation à l’Université Al Quaraouiyine, Ahmed Elkhateb, a souligné que cet anniversaire revêt une grande importance dans l’histoire moderne du Maroc qui a récupéré une partie chère de ses territoires.

Dans une déclaration à M24, chaine d’information en continu de la MAP, M. Elkhateb a souligné que la Marche Verte a une particularité et spécificité au niveau mondial, au regard de son action pacifique, faisant d’elle un cas unique dans l’histoire moderne grâce au génie de Feu SM le Roi Hassan II.

S’agissant de la dynamique de développement des Provinces du sud, il a fait observer que les réalisations actuelles au niveau des infrastructures et du développement social et économique sont le fruit du modèle de développement des provinces du sud.

A cette occasion, le Haut-commissariat a rendu hommage à des anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération de la Région de Rabat-Salé-Kénitra, en signe de gratitude pour leurs services et sacrifices au profit de la liberté et l’unité de la Patrie.