La gouvernance et la lutte contre la corruption au cœur de l’élaboration des politiques publiques (Rapport)

mardi, 1 novembre, 2022 à 21:10

Rabat – L’Instance Nationale de la Probité, de la Prévention et de la Lutte contre la Corruption a affirmé, dans un rapport, la nécessité d’ériger la gouvernance et la lutte contre la corruption en tant qu’axe principal dans l’élaboration et la préparation des politiques publiques visant le développement et ce, afin de garantir l’atteinte des objectifs de développement ciblés.