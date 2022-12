Le gouvernement israélien félicite le Maroc après sa qualification en demi-finale du Mondial de Qatar

dimanche, 11 décembre, 2022 à 16:42

Le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, Hassan Kaabieh, a déclaré aux médias arabes que l’équipe marocaine est entrée dans l’histoire et a rendu les peuples du Moyen-Orient et d’Afrique heureux et ravis, et a suscité l’admiration et l’estime du monde entier.