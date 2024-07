Grâce au leadership éclairé de SM le Roi, le Maroc a consolidé sa stature internationale (ex-présidente du Sénat mexicain)

dimanche, 28 juillet, 2024 à 12:52

Mexico – Le Royaume du Maroc a réussi, grâce au leadership éclairé de SM le Roi Mohammed VI, à consolider sa stature internationale et à diversifier ses partenariats, a affirmé l’ancienne présidente du Sénat mexicain, Olga Sánchez Cordero.

“Le Royaume du Maroc a considérablement renforcé sa stature à l’échelle internationale à la faveur d’une diplomatie agissante basée sur la diversification des partenariats”, a souligné Mme Cordero dans une déclaration à la MAP à l’occasion de la glorieuse Fête du Trône.

L’approche résolue de la diplomatie marocaine a raffermi les liens de coopération avec les pays d’Amérique centrale et latine dans divers secteurs prioritaires, a-t-elle soutenu, notant que le Royaume œuvre sans cesse en faveur du renforcement des partenariats avec les pays des différentes régions du monde et du développement de la coopération Sud-Sud, considérée comme l’un des piliers de sa politique étrangère.

Elle a relevé, dans ce contexte, que les avancées réalisées par le Maroc sont adossées à une stratégie globale de développement, dont les fruits sont aujourd’hui visibles à plusieurs niveaux.

S’agissant des relations maroco-mexicaines, Mme Cordero, actuellement présidente de la Commission de la Justice au Sénat mexicain, s’est félicitée de l’élan insufflé ces dernières années dans le cadre de mécanismes de concertation sur des questions d’intérêt commun, notamment au niveau des institutions exécutives et législatives, tant nationales que régionales.

Elle a estimé que la coopération entre le Mexique et le Maroc est appelée à se développer davantage, compte tenu du potentiel existant et des défis communs liés notamment aux effets du changement climatique et aux répercussions des tensions géopolitiques dans plusieurs régions du monde.

La position géographique stratégique des deux pays offre un énorme potentiel pour raffermir leurs relations, a-t-elle conclu.