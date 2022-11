Grâce aux politiques sages de SM le Roi, le Sahara marocain est devenu un espace ouvert sur le monde (penseur bahreïni)

mardi, 8 novembre, 2022 à 20:37

Manama – Grâce aux politiques sages mises en place par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Sahara marocain est devenu un espace économique, culturel et politique ouvert sur le monde, a affirmé le penseur bahreïni, Nouh Khalifa.

Le Sahara marocain a connu des avancées successives en matière de développement grâce à ces politiques, hautement appréciées par la communauté internationale et par beaucoup de pays européens, africains et arabes, a indiqué le chercheur bahreïni, dans une déclaration à la MAP.

Il a souligné, à cet égard, les liens étroits liant le Roi du Bahreïn, SM Hamad Ben Issa Al Khalifa au Royaume du Maroc et à sa question de souveraineté nationale, depuis qu’il était prince héritier du Royaume du Bahreïn jusqu’à nos jours, mettant l’accent, dans ce sens, sut les positions fortes du Souverain bahreïni en faveur du Maroc et de la question de son intégrité territoriale à travers son soutien au plan d’autonomie pour le Sahara marocain et ses principaux piliers.

Le chercheur bahreïni a ajouté que SM le Roi Hamad Ben Issa Al Khalifa, lors de ses différentes rencontres avec SM le Roi Mohammed VI et à travers d’importantes étapes, a toujours exprimé son soutien à la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de ses territoires, rappelant que le siège des Nations Unies a connu des positions renouvelées du Bahreïn en solidarité avec le Maroc concernant sa première cause nationale, le Sahara marocain.

A cet égard, le penseur bahreïni a mis en exergue la forte solidarité entre les deux Royaumes concernant des questions d’intérêt commun, notamment les questions de souveraineté , soulignant les places qu’occupent les deux pays en tant que centres stratégiques, le développement de leur coopération économique et les relations glorieuses et historiques renouvelées entre les dirigeants des deux pays.

M. Khalifa a également mis en avant la convergence des points de vue des deux pays sur plusieurs questions régionales, notamment la paix au Moyen-Orient, l’ingérence iranienne dans les affaires des deux États et la question du Sahara marocain.

Il a rappelé que SM le Roi et Son frère SM Hamad Ben Issa Al Khalifa, lors de leurs différentes rencontres, ont toujours souligné la solidité des relations bilatérales, notant que le Souverain bahreïni a loué aussi lors de ces rencontres le rôle pionnier du Maroc dans la région et sa riche contribution dans le domaine de l’action commune.