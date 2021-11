Grâce à sa diplomatie réaliste et pragmatique, le Maroc a réussi à imposer une solution politique à la question du Sahara marocain (expert)

samedi, 20 novembre, 2021 à 20:32

Marrakech – Grâce à sa diplomatie rationnelle, pacifique, réaliste, efficiente et pragmatique, le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a réussi à imposer une solution politique à la question du Sahara marocain, a souligné samedi à Marrakech, le professeur en Sciences politiques, M. Aissa Babana El Alaoui.

M. Babana El Alaoui, qui animait une conférence autour du thème “Les évolutions diplomatiques de la question du Sahara marocain”, a mis en relief, dans ce sens, l’importance des batailles diplomatiques menées par le Maroc, sous le règne de SM le Roi Mohammed VI, pour consolider la Marocanité de ses provinces du Sud, et trouver une solution politique à ce différend artificiel.

Dans ce cadre, il a fait remarquer que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a mené, pendant de longues années, de grandes batailles diplomatiques en vue de la résolution de ce conflit monté de toutes pièces par les ennemis de l’intégrité territoriale du Royaume.

Cet expert s’est attardé aussi sur la politique africaine du Maroc, prônée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Une politique clairvoyante qui avait commencé en 2000 par le long périple ayant conduit le Souverain dans plusieurs pays africains, se félicitant de voir le Maroc récolter deux décennies plus tard, les fruits de sa diplomatie africaine, puisque la majorité des pays ayant ouvert des Consulats et reconnu la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud, sont africains.

Après avoir jeté la lumière sur les enjeux régionaux et internationaux de la question du Sahara marocain, le professeur Aissa Babana El Alaoui, a souligné que les efforts diplomatiques du Royaume découlent de certains principes immuables, dont le bon voisinage, le respect des droits et de la légitimité internationaux et le règlement des différends bilatéraux et régionaux par les voies pacifiques.

Dans ce contexte, il a relevé que le Maroc a gagné la bataille du parachèvement de son intégrité territoriale, grâce à sa diplomatie et à la voie politique et pacifique et non militaire.

Aujourd’hui, et comme le réaffirme le Souverain dans Ses différents Discours adressés à la Nation, le Maroc ne négocie plus sur la Marocanité de son Sahara, notamment après la reconnaissance américaine de la souveraineté du Royaume sur ses provinces du Sud, qui représente une évolution décisive dans l’histoire de la résolution de ce différend artificiel qui n’a que trop duré, a-t-il expliqué.

“Le Sahara est une question d’existence et non une question de frontières”, tient à rappeler cet expert, en se référant aux multiples Discours du Souverain.

De son côté, le professeur à l’Université Cadi Ayyad (UCA) de Marrakech, M. Abderrahman Belgourch, a mis l’accent sur les enjeux régionaux et internationaux de la question du Sahara marocain, relevant que la stratégie de parachèvement de l’intégrité territoriale du Maroc est une politique de persévérance et en même temps, de fermeté, qui a permis d’éviter l’affrontement militaire.

Cette politique a fini par engranger des victoires diplomatiques retentissantes ayant permis le retrait par plusieurs pays, de leur reconnaissance de la pseudo “rasd”, a-t-il rappelé en guise de conclusion.

Organisée par le Groupe de Recherche en Géopolitique et en Stratégie Globale (GSG) et le Master Géopolitique et Relations Internationales (GERI), cette conférence a été destinée à exposer dans les détails, l’évolution de la diplomatie marocaine, de par ses niveaux, ses formes, ses dimensions et ses labels, rappelle-t-on.