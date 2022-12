Grâce à ses performances, le onze national a pu “intégrer la cour des grands” (chercheur tunisien)

samedi, 10 décembre, 2022 à 11:14

Tunis – Grâce à sa qualification aux quarts de finale du Mondial Qatar 2022 aux dépens de l’Espagne, le Maroc a intégré la cour des grandes nations footballistiques, a indiqué le chercheur et politologue tunisien, Mohamed Néjib Ouerghi.

“Sensationnels lions de l’Atlas. Aujourd’hui, ils ont intégré, avec assurance et mérite, la cour des grands du monde footballistique”, a commenté dans une déclaration à la MAP, cet ancien PDG de l’agence tunisienne de presse “TAP”.

Au mondial du Qatar, le Maroc a été la seule équipe en Afrique et dans le monde arabe à franchir, non sans brio, le premier tour et dites-vous bien en se classant à la tête d’un groupe, qualifié au départ, de la mort, a-t-il relaté.

La performance de l’équipe marocaine, saluée un peu partout dans le monde, n’a pas surpris outre mesure. Cette génération de footballeurs est exceptionnelle, elle est capable d’aller encore loin, très loin. Leur rencontre ce samedi avec l’équipe portugaise, loin de l’intimider pourrait être le catalyseur pour aller encore loin dans cette compétition.

Il a estimé qu’ils sont, plus que jamais, résolus à tenir leur rang, à faire honneur à l’image rayonnante qu’ils ont réussi à refléter, l’image d’une équipe dont les victoires ont donné du baume au cœur à de millions de téléspectateurs partout dans le monde arabe et en Afrique.

Une joie, jubilation et liesse indescriptibles qui, à chaque fin de match des Lions de l’Atlas, ont fait naître partout fierté, espoir et un tantinet sentiment d’allégresse, décrit-il.

M. Ouerghi a indiqué qu’il s’agit de victoires qui ont suscité une immense ferveur dans les pays africains parmi la population, et pour cause le Royaume a tout le temps accordé une priorité à son ancrage africain à la faveur d’une politique qui a concerné aussi bien l’aspect humain, culturel, économique qu’historique.

Depuis l’accession de SM le Roi Mohammed VI en 1999 au trône de Ses glorieux ancêtres, le renforcement et la consolidation des relations avec l’Afrique subsaharienne sont devenus la priorité de la politique étrangère du Royaume qui a évolué vers une nouvelle approche de coopération basée sur le développement de partenariats gagnant-gagnant authentiques, a-t-il expliqué.

D’après ce spécialiste dans les relations intermaghrébines et euro-méditerranéennes, les victoires de l’équipe nationale ont favorisé un fait sans précédent : Le seul représentant du monde arabe et du Maghreb a réussi la gageure d’unifier tous les pays arabes.

Elle a également unifié les peuples palestiniens et israéliens qui ont fêté en partage les victoires du onze national, a-t-il fait observer, notant que cette vérité trouve son explication la plus plausible dans le fait que le Royaume est un pays imprégné depuis des siècles d’une forte tradition hébraïque.

“Une forte communauté juive, la plus importante du monde arabe, continue à vivre paisiblement dans le pays”, a-t-il poursuivi, rappelant que le versant hébraïque est une partie intégrante de l’identité nationale marocaine, comme le stipule la Constitution.

Pour M. Ouerghi, cette joie mêlée d’espoir et de fierté a été nourrie par les succès des Lions de l’Atlas qui ont eu raison de la Belgique, prétendant sérieux au titre et ce, après un valeureux match nul contre la Croatie, vice-championne en titre comme ils ont fait mieux que toutes les équipes africaines et arabes qui ont participé à cette compétition majeure.

“Dès lors, il n’est pas sans raisons que les ambitions de cette valeureuse équipe sont aujourd’hui sans limites”, a-t-il estimé, indiquant qu’en devenant la quatrième sélection africaine à accéder aux quarts de finale d’une Coupe du monde, après le Cameroun, le Ghana et le Sénégal, l’équipe marocaine est en mesure et en capacité de défier les gothas du football en Europe.

Sa rencontre ce samedi face au Portugal de Cristiano Ronaldo, sera un autre acte d’une épopée glorieuse, a-t-il insisté.

Epopée dignement célébrée par les Marocains, a enthousiasmé l’Afrique de Dakar à Addis-Abeba en passant par Nouakchott et Libreville et suscité une vague spontanée de liesse dans le monde arabe, a-t-il fait remarquer.

Il a estimé que les lions de l’Atlas sont devenus du coup leur porte étendard et un argument sérieux d’un optimisme général dans ces contrées.

Le Maroc est le dernier pays arabe et africain encore dans la compétition continue à nous faire rêver, à nous procurer un plaisir indescriptible, une joie immense et une fierté dont on a cruellement besoin en ces temps difficiles, s’est-il félicité.

Il a souligné que quel que soit l’issue du match des Lions de l’Atlas contre le Portugal, une certitude demeure : La sélection marocaine est parvenue non seulement à se hisser sur le toit de l’Afrique footballistique, mais à intégrer le cercle restreint des grands du football mondial.

Il a relevé qu’on retiendra surtout, à la faveur de l’abnégation et à l’engagement de ce groupe exceptionnel, leur forte propension à lever haut, très haut l’étendard national et à refléter une image lumineuse du Maroc, un partout dans le monde.

“Quoi qu’il advienne, ce team d’exception a d’ores et déjà bien rempli son contrat et nous a permis de croire que l’impossible n’est pas marocain”, a-t-il conclu.