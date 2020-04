La Graciosa, l’île espagnole où on confine par…courtoisie !

Las Palmas – Toute l’Espagne est assiégée par le coronavirus. Toute l’Espagne ? Non. Une petite île sur l’Océan atlantique, appelée La Graciosa, résiste encore à la pandémie qui sévit dans le monde.

Avec ses 737 habitants, La Graciosa est la seule île espagnole épargnée par le virus devenant ainsi une des rares exceptions face à l’avancée de la pandémie.

Alors que les autres îles de l’archipel canarien enregistrent des cas quotidiens de contamination par le coronavirus, cette “oasis de la santé” de 29 km2, déclarée officiellement île en 2018 suite à l’adoption de la motion de sa constitution par le Sénat espagnol et la réforme du statut d’autonomie des îles Canaries, peut se targuer d’être un rempart devant cette crise sanitaire mondiale.

Toutefois, ses habitants respectent à la lettre les dispositions de l’état d’alerte décrété dans l’ensemble du territoire espagnol depuis le 15 mars dernier. Toutes les activités sont en mode “pause” jusqu’à nouvel ordre.

En plus, tous les jours à 19h00 (HL), les habitants de l’île, qui reçoit 25.000 touristes par an, sortent sur leurs terrasses pour applaudir les professionnels de la santé, plus particulièrement les deux médecins et les deux infirmières qui travaillent dans l’unique hôpital de l’île, ainsi que le personnel chargé de la désinfection des espaces publics.

Faute de touristes, La Graciosa reçoit chaque jour deux visiteurs réguliers en provenance de Lanzarote, le pharmacien, qui gère l’unique officine de l’île, et le banquier qui travaille au bureau de Bankia. Ce petit ballet d’êtres humains fait que les possibilités de contagion sont très faibles, voire inexistantes.

“Nous avons le privilège de disposer de cette situation géographique, parce que nous sommes séparés par la mer. Ainsi, nous pouvons facilement contrôler l’accès à notre territoire et d’être épargnés par le virus”, se félicite Alicia Paez, la conseillère municipale de l’île.

En dépit de cette situation “confortable”, tous les restaurants, commerces et établissements de l’île sont fermés depuis l’adoption par l’Espagne de l’état d’urgence sanitaire le 15 mars dernier, précise-t-elle dans des déclarations rapportées par des médias locaux.

Depuis la mi-mars, les compagnies maritimes ont réduit le trafic depuis Lanzarote et les forces de l’ordre contrôlent l’accès à l’île depuis le port. Les deux supermarchés, la pharmacie, la boulangerie et le centre de santé sont, cependant, toujours ouverts et respectent les exigences de sécurité et d’hygiène.

Les habitants de l’île respectent les dispositions du confinement et les autres mesures barrières, telles que la distanciation sociale et le port des masques de protection, notamment dans les lieux publics.

Appelée souvent la huitième île des Canaries, La Graciosa porte bien son nom (la drôle) puisqu’elle ne dispose d’aucune route goudronnée, seulement des pistes accessibles en 4*4 ou en vélo.

Sa configuration urbaine est basée sur des maisons à un étage, relève administrativement de l’île de Lanzarote et est habitée par une dizaine de familles qui se connaissent bien les unes les autres.

A ces spécificités ayant toujours suscité l’intérêt des touristes étrangers qui visitent La Graciosa tout au long de l’année, s’ajoute maintenant la particularité d’être l’un des rares territoires sains dans un monde où le coronavirus fait ravage.