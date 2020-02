La grippe saisonnière: Un congé forcé durant la saison hivernale

vendredi, 21 février, 2020 à 12:18

Par -Bouchra Azour-

Rabat – La saison hivernale connaît la propagation de nombreuses maladies virales, causant une diminution de l’auto-immunité des personnes, et donc un risque accru de repos au lit pendant plusieurs jours, à la suite d’une infection par l’un des types de grippe saisonnière.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la grippe saisonnière se caractérise par l’apparition brutale d’une forte fièvre, de toux (généralement sèche), de céphalées, de douleurs musculaires et articulaires, de malaise général, de maux de gorge et d’écoulement nasal. Il s’agit d’une infection virale aiguë provoquée l’un des trois types de virus nfluenza (A, B ou C).

Le virus de la grippe se propage par nature en hiver, a indiqué le Directeur de la Direction de l’Épidémiologie et de Lutte contre les Maladies du ministère de la santé Mohamed El Youbi, relevant que ce virus change légèrement de composition génétique d’année en année, devenant ainsi légèrement différent de celui propagé au cours de la saison précédente.

Les personnes n’ont pas une immunité absolue contre la grippe, ce qui explique l’importance de se faire vacciner contre le virus tous les ans, a insisté DR Youbi dans un entretien à la MAP, affirmant que la situation épidémiologique de la grippe saisonnière n’a pas changé au cours de la saison en cours en termes de nombre de cas. Deux indicateurs sont adoptés pour mesurer cette situation épidémiologique, le premier comprend la détermination du taux d’incidence en divisant le nombre de personnes présentant des symptômes de la grippe par le nombre total des cas signalés par les centres de santé pendant une semaine, a-t-il dit.

Ce taux est suivi d’une manière hebdomadaire tout au long de l’année, dans le cadre du système de surveillance épidémiologique de la grippe, a rappelé le responsable, soulignant que le nombre des cas de grippe saisonnière en général augmente au cours du mois de décembre, pour atteindre leur pic à la fin du mois de janvier et au début du mois de février, avant de commencer à baisser au cours des deux dernières semaines de février et début mars.

Pour la saison en cours, le responsable a qualifié de “normale” situation épidémiologique, affirmant que la comparaison se fait avec la moyenne des dix dernières années, à travers les méthodes d’étude épidémiologique.

Le deuxième indicateur, a-t-il ajouté, se base sur l’envoi au laboratoire des échantillons de certaines personnes présentant des symptômes d’infection grippale, choisis de manière arbitraire pour en assurer la représentativité dans le but d’identifier les virus les plus répandus au cours de la saison actuelle et de s’assurer la disponibilité du vaccin et de sa composition.

Après avoir relevé que le type B du virus est le plus répandu au cours de cette saison, en plus des virus (H1N1) et (H3N2 de type A) répandus au cours des dernières années, le responsable a fait savoir que le triple vaccin utilisé comprend les trois types de grippe, ajoutant qu’en ce qui concerne les cas de grippe saisonnière, il n’existe pas de différence entre les régions ou tranches d’âge par rapport aux années précédentes.

Bien que la grippe soit une maladie bénigne nécessitant un peu de repos, le responsable de la santé indique que les personnes dont l’immunité est affaiblie sont toujours vulnérables faces aux complications qui peuvent entraîner, parfois même le décès, soulignant que la mort n’est pas causée par le virus de la grippe mais plutôt par l’état de santé de ces individus, puisque leur immunité est affaiblie.

Les personnes à risques, tel qu’indiqué par l’OMS, sont en particulier les femmes enceintes, les personnes âgées, en particuliers ceux souffrants d’affections chroniques, notamment de diabète et autres maladies cardiaques et respiratoires.

Parmi les catégories présentant des facteurs de risque figurent également les enfants de moins de cinq ans, où l’infection grippale peut contribuer, dans certains cas, à l’émergence de complications, de même que les personnes dont l’immunité est affaiblie par la prise de médicaments tels que le traitement du cancer.

Pour éviter toute complication, M. El Youbi conseillé aux personnes exposées à des complications de la grippe saisonnière de recourir à la vaccination.

Concernant les précautions à prendre pour éviter d’attraper la grippe saisonnière, elles sont similaires aux précautions de sécurité générale recommandées par le ministère de la santé relatives aux maladies transmissibles par voie aérienne, à savoir se laver régulièrement les mains, se couvrir la bouche pendant la toux par un mouchoir, ou à défaut, son coude, rester à l’écart des malades, veiller à l’aération des espaces clos, tels que les lieux de travail, les mosquées, les transports en commun, ou encore l’intérieur des maisons.

Pour les pratiques courantes, principalement en matière d’automédication en cas de grippe, le responsable du ministère de la Santé affirme qu’il s’agit d’un processus risqué, puisqu’aucune maladie ne doit être sous-estimée, notant la nécessité de consulter un médecin.

Parfois, il est possible de prendre des médicaments pour faire baisser la fièvre en attendant le dépistage, a-t-il dit, mettant en garde contre la prise d’antibiotiques sans prescription médicale.