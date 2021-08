Guatemala : Les succès du Maroc en pleine pandémie mis en avant à l’occasion de la Fête du Trône

dimanche, 1 août, 2021 à 20:16

Rabat- Les succès engrangés par le Maroc en matière de lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) ont été mis en avant dans un article paru dans le journal guatémaltèque “El periódico” à l’occasion du 22è anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans cette tribune signée par l’ambassadeur du Maroc au Guatemala, M. Tarik Louajri, l’accent a été mis sur les mesures adoptées par le Royaume, sur Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour atténuer les répercussions socio-économiques de la pandémie, permettant ainsi d’entrevoir une reprise prometteuse.

Intitulé “Une année 2021 de défis atypiques et de grandes réalisations”, l’article souligne que “l’énorme tâche a consisté à faire en sorte que les effets de la pandémie aient le moins d’impact possible sur la vie des citoyens”, notant dans ce sens que la campagne de vaccination a bénéficié à plus d’un tiers de la population, donnant lieu à “un optimisme objectif et responsable”.

A cet égard, le diplomate marocain a cité le projet de fabrication et de mise en seringue du vaccin anti-COVID-19 et d’autres vaccins, un projet auquel le Souverain attache une grande importance et veille personnellement à ce qu’il constitue un tournant dans l’approche du processus d’obtention des vaccins.

“Ce méga-projet vise à assurer l’autosuffisance du Royaume en en faisant une plateforme biotechnologique en Afrique et dans le monde dans l’industrie du fill-finish “, a rappelé M. Louajri.

Concernant la question de l’intégrité territoriale du Royaume, M. Louajri a souligné le soutien international accru à la proposition marocaine d’autonomie étant la meilleure et seule solution au différend artificiel autour du Sahara, reflétée par l’ouverture de consulats dans les villes de Laâyoune et Dakhla, et dont “la cerise sur le gâteau” a été la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son Sahara.

L’ambassadeur du Maroc au Guatemala a également évoqué l’engagement constant du Royaume dans la recherche des solutions les plus viables et consensuelles à certains conflits qui préoccupent la communauté internationale, citant dans ce contexte les nombreuses réunions que le Royaume a accueillies pour soutenir les acteurs libyens dans la recherche d’une solution à la crise dans le pays.

Abordant la question palestinienne, M. Louajri a estimé que les relations avec Israël, où vit une importante communauté d’origine marocaine, donnera au Maroc de nouveaux mécanismes et de nouvelles possibilités pour poursuivre ses efforts traditionnels dans la recherche d’une solution viable au conflit israélo-palestinien.

Par ailleurs, le diplomate a mis en avant les relations de coopération entre le Maroc et le Guatemala.