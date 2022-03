Guelmim Oued Noun: des instances associatives et professionnelles saluent la position positive de l’Espagne sur le Sahara marocain

samedi, 26 mars, 2022 à 14:32

Guelmim – Des instances associatives et professionnelles de la région Guelmim Oued-Noun ont salué la nouvelle position positive de l’Espagne sur la question du Sahara marocain.

Ainsi, la Chambre de commerce, d’industrie et des services de la région Guelmim Oued-Noun a indiqué, dans un communiqué, prendre note “avec grande fierté” du contenu du message adressé à SM le Roi Mohammed VI par le Président du gouvernement espagnol, qui a exprimé la position claire et officielle de l’Espagne sur la question du Sahara marocain en considérant l’Initiative d’autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution de ce différend.

Et d’ajouter que cette position représente “une victoire” pour la voie de la solution politique défendue par le Maroc, et une reconnaissance claire du sérieux et de la crédibilité du plan d’autonomie sous souveraineté marocaine.

De son côté, le Forum du Sud pour la presse et les médias de Guelmim a estimé que la position espagnole au sujet de la question du Sahara marocain est un “indicateur positif de la fin de la période de crise et le retour à des relations historiques exceptionnelles entre les deux pays”, tout en saluant la volonté de l’Espagne de promouvoir les liens forts les liant au Royaume du Maroc pour un avenir encore meilleur.

Pour sa part, l’Instance marocaine de jeunesse Royaliste Sahraoui, basée à Sidi Ifni, s’est également félicitée de la position espagnole “claire” sur la souveraineté du Maroc sur son Sahara, soulignant que cette position est une nouvelle confirmation du sérieux de l’initiative marocaine d’autonomie au Sahara.