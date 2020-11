Guergarate : les provocations du “polisario” visent à couvrir désespérément les succès successifs de la diplomatie marocaine (écrivain égyptien)

vendredi, 13 novembre, 2020 à 20:12

Le Caire – Les récents événements dans la zone tampon de Guergarate et le blocage de la circulation dans cette région par les séparatistes du “polisario” s’inscrivent dans deux contextes: le succès remarquable de la diplomatie marocaine et la récente résolution des Nations Unies de prolonger le mandat de la MINURSO, a affirmé le journaliste et écrivain égyptien, Ahmed El-Bahnassi.

Le succès remarquable accompli par la diplomatie marocaine en convaincant de nombreux pays, aux niveaux régional et continental, de transférer leurs représentations ou consulats à la ville marocaine de Laâyoune, et le droit du Royaume d’étendre sa souveraineté sur l’ensemble du territoire national, y compris les provinces du Sud, constituent l’un des facteurs “très provocateurs” des séparatistes, a souligné l’écrivain égyptien.

Dans une déclaration à la MAP, M. El-Bahnassi a expliqué que le deuxième facteur qui a poussé le “polisario” à mener des actions de provocation au niveau du passage de Guergarate est la récente décision des Nations Unies de prolonger le mandat de la MINURSO.

Les provocations récentes dans la zone tampon de Guergarate par le “polisario” sont une tentative de “fuite en avant”, a-t-il notamment ajouté.

Par ailleurs, le journaliste égyptien a fait observer que le Royaume a fait preuve d’une grande retenue et d’une sagesse dans la gestion de cette crise.

“Je ne pense pas que les autorités marocaines tomberont dans le piège d’un affrontement militaire majeur ou global”, a-t-il estimé, notant que Rabat dispose d’autres voies pour défendre la question du Sahara.

“Ces récentes provocations des séparatistes sont peut-être la seule manœuvre dont dispose le polisario pour attirer l’attention internationale sur cette question, mais je ne pense pas que les séparatistes puissent s’aventurer militairement dans cette région”, a-t-il conclu.