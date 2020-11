Guergarate : Le Maroc ne peut pas laisser la population à la merci des terroristes (Expert sénégalais)

vendredi, 13 novembre, 2020 à 19:06

Dakar – Le Maroc ne peut pas laisser la population civile “à la merci de bandits et de terroristes qui ont perdu toute crédibilité et qui n’ont plus rien à perdre”, a souligné, vendredi, le directeur du Centre africain d’intelligence stratégique, le professeur Abdoul Latif Aidara.

“Nous sommes en face d’un groupuscule qui est dans l’embarras des incertitudes et des peurs, un groupuscule prétentieux d’une entité fantôme et parasite qui vit au dépens de son hôte”, a déclaré à la MAP dans une réaction à la situation qui prévaut dans la zone de Guergarate, l’expert sénégalais, qui est également président de l’Observatoire des menaces terroristes, des radicalismes et des risques criminels et cyndiniques (OM2R).

L’invasion par les mercenaires du polisario de cette zone tampon, est une défiance vis-à-vis de la communauté internationale et une provocation flagrante des forces des Nations unies qui sont sur place, a-t-il dit.

Etat souverain et reconnu sur le plan international, le Royaume du Maroc ne doit pas céder à la provocation et donner un nouveau souffle à des gens “qui sont déjà dans la prostration”, a-t-il ajouté, notant qu’aujourd’hui “le monde entier a découvert qu’ils sont sponsorisés dans l’unique but de mettre des bâtons dans les roues du Maroc”.

L’expert sénégalais n’a pas manqué de rappeler l’appui et le soutien de la communauté internationale au Plan d’autonomie proposé par le Maroc, soulignant que cette initiative demeure crédible, réalisable et acceptable pour le règlement définitif de la question du Sahara marocain.

Et le professeur Aïdara de conclure que le Maroc doit poursuivre son combat sur le plan international “pour continuer à dire la vérité, la vérité qui prouve que le Sahara est un territoire marocain”, soulignant l’adhésion et la persuasion des intellectuels et universitaires africains de la justesse de la cause du Royaume.