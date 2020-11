Guerguarat : L’Union générale des journalistes arabes soutient les mesures prises par le Maroc

mardi, 24 novembre, 2020 à 17:53

Les ports de Casablanca et de La Spezia en Italie expérimentent de nouvelles solutions innovantes pour fluidifier les flux de marchandises et créer un couloir logistique international, dans le cadre du programme d’innovation de l’Agence Nationale des Ports (ANP), et du programme Européen FENIX.