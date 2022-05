La Guinée-Conakry réaffirme son soutien constant à l’initiative marocaine d’autonomie

mardi, 10 mai, 2022 à 14:15

Marrakech – La Guinée-Conakry a réaffirmé, mardi à Marrakech, sa position constante en soutien à l’initiative d’autonomie proposée par le Maroc pour la résolution du différend artificiel autour du Sahara marocain.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, le ministre des affaires étrangères, de la coopération, de l’intégration africaine et des Guinéens de l’étranger, M. Morissanda Kouyate, a rappelé que la Guinée continue de considérer le plan d’autonomie proposé par le Maroc comme la base la plus sérieuse et crédible pour la résolution du conflit autour du Sahara marocain, saluant les efforts “crédibles” du Maroc dans le cadre des Nations Unies.

“Nous soutenons clairement le plan marocain d’autonomie” a tenu à rappeler M. Kouyate, faisant savoir que son pays se range du côté du Maroc et des Nations Unies.

“Je veux que ce soit clair une fois pour toute, la Guinée soutient le Maroc et son plan d’Autonomie”, ainsi que tous “ses efforts sérieux”, a affirmé M. Kouyate en marge de ces entretiens, tenues en prévision de la première réunion ministérielle de la coalition mondiale contre Daech en Afrique.