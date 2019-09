Hassan Bourkia, un plasticien non conformiste qui peint l’universalisme

jeudi, 26 septembre, 2019 à 15:27

Par Khalid ATTOUBATA.

Brasília – Artiste plasticien “non conformiste”, Hassan Bourkia se veut aussi un apôtre de l’universalisme et du dialogue par l’art et par la culture. Le Marocain dont une trentaine d’œuvres sont exposées durant un mois à la capitale brésilienne, use de la matière comme du mot pour répandre ce que lui-même qualifie de “dérangement, d’interrogation et d’invites à poser des questions”.

Natif de Béni Mellal en 1956, le plasticien, à l’image de toutes ses toiles, est une incarnation de l’attachement aux origines, à l’espace et à la nature. Toutefois, dira-t-il, l’homme est fait pour s’ouvrir et découvrir, partager et interagir.

Fidèle à cette conviction, Hassan Bourkia a mené un périple de Marrakech à Brasília, en passant par Buenos Aires. Au lieu de voyager avec ses œuvres réalisées au Maroc par des matériaux et des objets de son pays d’origine, l’artiste choisit de peindre à chaque fois, à l’occasion de résidences artistiques, ce que fait l’originalité du pays d’accueil, par des matières locales.

Or, le plasticien ne parvient visiblement pas à faire fi de tout ce qui fait son identité marocaine, car dans tous ses tableaux, exposés à la galerie Karla Osario à Brasília, l’on ressent les odeurs et les formes, riches et diversifiées qui représentent différentes régions du Royaume.

Aux yeux de Hassan, le tableau se mue, de ce fait, en trace d’amour, car, explique-t-il, c’est le désir de saisir l’insaisissable, le fragile, ce qui fuit, ce qui reste d’un temps, ou d’un mur qui tombe, ou d’un être qui disparaît et dont il ne reste que l’empreinte d’une main, d’un pied, d’une artère, d’un corps.

Ceci dit, le thème même choisi pour cette exposition, “Parcours de la matière”, reflète l’insistance de l’artiste, par ailleurs écrivain et poète “incomplet”, à laisser libre court à ses pinceaux, en l’occurrence durant ce passage de six semaines passées au Brésil.

Les tableaux de l’artiste marocain, bien que réalisés avec des matériaux locaux, mettent en avant les ressentis d’un plasticien aux sens sans cesse préoccupés par l’espace et l’environnement l’entourant à chaque étape de son périple transatlantique.

Le penchant de l’artiste pour les matières ordinaires qui relèvent du contact quotidien de l’Homme avec la Nature est en effet assez palpable dans l’œuvre de Hassan Bourkia, tout comme son attachement au lieu, à l’espace et aux origines.

Or, cette obsession par l’espace n’affecte en rien l’ouverture d’esprit de ce plasticien qui met sa dextérité au service de valeurs universelles, tantôt de dialogue et de rencontre, tantôt d’amour et de préservation de l’environnement. Ces œuvres font ressortir par la même un lien assez particulier entre un artiste habile et la matière, le tout réalisé selon des techniques combinées et novatrices.

La particularité de ces œuvres c’est qu’elles sont faites toutes à partir de matériaux issus de la nature où elles ont été réalisées, en l’occurrence la ville de Brasília, tout en exprimant l’ouverture sur la culture africaine et sud-américaine, dira lui-même dans une déclaration à la MAP.

Pour lui, “il est question en fait de parcours, entre Marrakech, Buenos Aires et Brasília, et partant entre deux continents, pour un résultat qui incarne l’universalisme”.

Dans son voyage pour découvrir d’autres écoles artistiques et d’autres sources d’inspiration, Hassan Bourkia, persiste à offrir un art particulier et propre à lui. “Mon art, j’estime, est un autre art dont on connait le début mais pas là où il finit. Loin d’être décoratives, mes œuvres dérangent, forcent la réflexion et font poser des questions”, explique-t-il au milieu d’une trentaine de toiles bariolées, exposées à la galerie Karla Osario.

“Il faut toujours se méfier de ce que nous avons réalisé, expérimenté et considéré comme confirmé. Parce que seule l’interrogation a une mémoire. La réponse, quant à elle, est absence et oubli”, affirme le plasticien marocain.

Au regard de ses connaisseurs, l’œuvre du plasticien marocain, au-delà de la portée artistique et technique, marque les esprits par le message qu’elle véhicule, à travers la forme mais aussi la couleur.

“Nous avons été frappés par la qualité, la force et l’innovation de l’art que propose Hassan Bourkia”, dira de l’artiste marocain, la directrice de la galerie brasiliense, Karla Osario, qui met en avant également la portée internationale et le message universel dans l’œuvre de l’artiste plasticien.

De l’avis de cette fine connaisseuse de l’art et la culture marocains, Hassan Bourkia se démarque aussi “en faisant répandre, à travers ses tableaux qui évoquent la matière, la poésie, la littérature et la nature, l’âme et l’identité du Maroc”. Car, estime-t-elle, l’art marocain, notamment contemporain, est un art qui mérite d’être promu.

Dans son parcours de poète et d’écrivain, Hassan Bourkia a publié, depuis 1982, des centaines d’articles philosophiques et littéraires dans divers journaux et magazines marocains et internationaux, notamment dans: Al Karmal, Al Qods, Horizons maghrébins, Méditerranée, La Revue française, La Pensée contemporaine arabe, les Arabes et la Pensée universelle.

Lui, qui a également réalisé des recueils de poésie, a participé à plusieurs Biennales internationales, dont la remarquable présence à la Biennalsur 2019, à Buenos Aires, où il partage le pavillon avec le célèbre artiste italien Michêlangelo Pistoletto.

Ouvert au public depuis le 10 septembre, l’exposition de Hassan Bourkia à Brasília, qui se poursuivra jusqu’à la mi-octobre, est parrainée par l’ambassade du Maroc à Brasília dans le cadre de la promotion des échanges culturels entre les deux pays.