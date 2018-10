La Haute sollicitude dont SM le Roi entoure les anciennes médinas revêt des dimensions culturelle, spirituelle et de développement

lundi, 22 octobre, 2018 à 21:14

Marrakech – La Haute sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, entoure les anciennes médinas revêt des dimensions culturelle, spirituelle et de développement, a relevé, lundi à Marrakech, le ministre des Habous et des affaires islamiques, Ahmed Toufiq.

Dans une déclaration à la presse en marge de la signature, sous la présidence du Souverain, de quatre conventions cadre relatives aux programmes de réhabilitation et de mise en valeur des anciennes médinas de Salé, Meknès, Tétouan et Essaouira, M. Toufiq a indiqué que cette Haute sollicitude royale entoure, dans ce sens, le patrimoine du ministère des Habous et des affaires islamiques dans ces médinas, en le sauvegardant pour en faire une source génératrice de revenu, en ligne avec les finalités des Habous.

De même, la signature de ces conventions vise à faire de ce patrimoine un témoignage civilisationnel sur l’histoire du Royaume, qui s’est forgée à travers les siècles dans ces médinas, a ajouté le ministre, appelant à la mobilisation de l’ensemble des intervenants pour la mise en œuvre de ces conventions et la réalisation de ces dimensions culturelle, spirituelle et de développement.