Hind Essanaani, un parcours remarquable au service des causes des femmes de la diaspora

dimanche, 7 mars, 2021 à 13:24

-(Par Fatna Kharraz)-.

Le Caire – Hind Essanaani, est l’une des compétences marocaines établies en Egypte ayant érigé, en tête de priorités, l’action en faveur des causes des femmes de la diaspora et ce, à travers un travail inlassable et sérieux et une implication dans diverses activités culturelles mettant la lumière sur la vie au quotidien des migrantes.

L’intérêt porté aux causes des femmes arabes de la diaspora se reflète dans ses articles publiés dans la presse locale et marocaine, ce qui lui a permis de consolider ses liens avec les femmes et les hommes des médias égyptiens et de se distinguer dans ce domaine qu’elle aime tant.

D’orgine hrizie, Hind qui a atterri en Egypte en provenance de Casablanca, préside la ligue des écrivaines du Maroc, section du Caire, qui constitue la plus grande association féminine au niveau d’Afrique et du Monde arabe.

La ligue qui comprend nombre d’intellectuelles et d’écrivaines marocaines, se veut une plateforme de rassemblement pour les écrivaines sérieuses et un espace pour l’émergence de jeunes créatives et ce, à travers l’accompagnement et l’encouragement pour leur permettre de peaufiner leur talent dans les différents genres littéraires.

Etablie avec sa famille au Caire depuis 2010, Hind essaye de se frayer un chemin, en s’appuyant sur une riche expérience accumulée tout au long des années de dur labeur et une compétence professionnelle dans la vie associative avérée.

Baccalauréat en poche, Hind intègre l’Institut supérieur de commerce et d’administration des entreprises (ISCAE) où elle a obtenu un diplôme en gestion et comptabilité en 2004.

Après une expérience à la chaîne marocaine (2M), service de production, elle rejoint un groupe international de construction automobile, département de commercialisation où elle a acquis une solide expérience dans le domaine de la communication et de la gestion.

Le parcours de Hind connaîtra un autre tournant lorsque la volonté divine a voulu que son âme sœur soit égyptienne. Elle décide ainsi de vivre avec son époux en Egypte que Hinde appelle tendrement la terre d’accueil à bras ouverts.

Le fait de travailler dans divers domaines change inéluctablement “notre vison de la vie”, a-t-elle confié à la MAP, avouant que cette expérience diversifiée a forgé sa personnalité la transformant d’une personne timide et introvertie en une femme ouverte et forte capable d’affronter et de transcender avec audace tous les défis et les contraintes de la vie.

Pour elle, l’écriture est une bouffée d’oxygène lui permettant d’une part de s’exprimer et de faire connaître les difficultés auxquelles fait face la diaspora et d’autre part de servir sa patrie.

A cet égard, il y a lieu de noter que notre écrivaine marocaine ne manque aucune occasion pour promouvoir l’image du Royaume du Maroc et de faire découvrir le patrimoine culturel marocain ancestral.

Evoquant sa désignation comme présidente de la Ligue des écrivaines du Maroc, section du Caire, elle estime que son style simple arrive de manière limpide et claire au lecteur, notant que sa plume est dédiée au quotidien des femmes en général et celles de la diaspora en particulier

Selon elle, la vocation de la Ligue des écrivaines du Maroc est la contribution au rayonnement et à l’enrichissement de la scène culturelle marocaine et égyptienne.

Hind a tenu à mettre en lumière le rôle et la présence de la communauté marocaine établie en Egypte, tout en affirmant que les compétences marocaines sont fortement présentes dans nombre de domaines tels la gestion des entreprises, la communication, l’art et la culture.