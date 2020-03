Honduras: Le Forum des femmes politiques soutient le plan marocain d’autonomie

mardi, 3 mars, 2020 à 19:04

Tegucigalpa – Le Forum des femmes politiques du Honduras a exprimé son soutien au plan marocain d’autonomie pour parvenir à une solution politique juste et durable au conflit artificiel autour du Sahara marocain.

Le Forum, qui regroupe des femmes politiques de plusieurs partis, a fait part dans un communiqué rendu public lundi “de son soutien aux efforts déployés par le Royaume du Maroc et son rôle positif pour parvenir à une solution politique à cette question, notamment la proposition d’autonomie, largement saluée et soutenue par la communauté internationale”.

Réunis dans la capitale Tegucigalpa le 29 février 2020, les membres du Forum des femmes politiques du Honduras ont exprimé leur plein appui aux initiatives de rapprochement entre les deux peuples et de coopération entre la République du Honduras et le Royaume du Maroc, appelant le gouvernement hondurien à explorer tous les moyens pour renforcer les relations bilatérales à travers l’élaboration d’un plan concret d’action commun.

Le Maroc constitue aujourd’hui un acteur non-négligeable dans le continent africain et un trait d’union entre l’Afrique et le Monde arabe, d’où l’importance pour le Honduras de renforcer ses relations avec le Royaume pour tirer parti des opportunités offertes pour les deux pays dans le cadre de la coopération sud-sud, a fait savoir le communiqué.

Mettant en exergue l’importance de l’action de l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI) et de l’expérience du Maroc dans des domaines clés pour le Honduras comme l’agriculture, la justice, les énergies renouvelables et l’approvisionnement en eau et en électricité, le Forum a relevé que le pays d’Amérique centrale peut tirer profit de cette expérience marocaine et renforcer sa coopération avec le Royaume dans d’autres secteurs comme l’enseignement supérieur, le développement social et la gestion des catastrophes naturelles.

Le Forum s’est dit engagé à appuyer les efforts visant à améliorer cette relation en prenant des mesures concrètes, en appelant à la signature d’un accord de coopération entre les deux pays afin de renforcer la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire le plus rapidement possible.

Le Forum se veut un espace multi-partisan dédié à la promotion de la participation politique des femmes et à leur qualification pour occuper des postes de responsabilité politiques.