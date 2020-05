La Hongrie réitère sa position officielle vis-à-vis de la question du Sahara marocain

vendredi, 29 mai, 2020 à 15:00

Budapest – La Hongrie a réitéré sa position officielle sur le Sahara marocain, affirmant qu’elle n’entretient aucune relation avec la pseudo +rasd+.

Dans une correspondance adressée à l’ambassade du Maroc à Budapest, le ministère hongrois des Affaires étrangères et du commerce a réitéré la position officielle du pays sur le Sahara marocain, affirmant que “la Hongrie n’entretient aucune relation avec la pseudo +rasd+”, indique vendredi un communiqué de l’ambassade du Royaume.

“Cette position renouvelée de ce pays de l’Europe centrale avec lequel le Maroc maintient des relations historiques de plus de 60 ans”, fait suite à la publication en mai 2020 d’un livre en langue hongroise qui ”avance une présumée relation de longue date” entre la Hongrie et la pseudo +rasd+, ajoute le communiqué.

“Avec cette nouvelle confirmation officielle de sa position concernant la pseudo +rasd+, la Hongrie discrédite les thèses et les propagandes véhiculées par le polisario et ses relais, et conforte ainsi le Royaume dans sa position légitime vis-à-vis du Sahara marocain”, souligne la même source.