Hôpital militaire marocain à Beyrouth: le Service des soins urgents, une structure vitale au chevet des populations sinistrées

samedi, 3 octobre, 2020 à 14:52

–Par El Mustapha Ennasiri—

Beyrouth – Le service des soins urgents et intensifs de l’hôpital militaire de campagne marocain à Beyrouth, mis en place par le Royaume au lendemain de l’explosion du port de la capitale libanaise, constitue une structure vitale qui fournit des traitements de qualité et des interventions de pointe au profit des populations sinistrées.

Ce service, dirigé par un médecin urgentiste et une équipe d’infirmiers spécialisés en soins intensifs et réanimation, reçoit quotidiennement un grand nombre de patients, prend en charge les cas urgents et fournit des prestations de base au profit des Libanais et des résidents étrangers, ainsi qu’aux patients transférés par les autres services de l’hôpital de campagne.

Cette unité essentielle de l’hôpital militaire de campagne marocain, déployé au 10 août dernier au lendemain de l’explosion dévastatrice du port de Beyrouth, assure en moyenne entre 50 et 60 interventions médicales par jour, allant des consultations urgentes, aux soins infirmiers, prestations médicales et diagnostics de différents genres.

Le Professeur Mustapha Errafei, qui dirige cette structure, a affirmé que le service des soins urgents et intensifs veille à ce que les cas urgents soient accueillis dans de bonnes conditions qui prennent en considération leur sécurité à travers la distanciation sociale et les autres mesures de prévention contre le Coronavirus.

Le personnel du service prodigue des examens aussi bien pour les cas stables que critiques dans la salle de soins intensifs, qui dispose d’un ensemble d’équipements médicaux de pointe, a déclaré M. Errafei à la MAP, ajoutant que le staff médical offre également des services de prise et d’analyse de sang pour les enfants, des services d’électrocardiographie, de mesure de l’hypertension artérielle…

De son côté, le médecin-chef de l’hôpital militaire de campagne, le Colonel major Chakar Kassem, a fait savoir que le service assure le traitement des cas nécessitant une intervention simultanée à plusieurs niveaux, notamment en ce qui concerne les soins intensifs, les traitements d’urgence de base, le diagnostic et la prise en charge des cas critiques.

Ce service essentiel, qui accueille les cas urgents d’adultes et d’enfants, continue de prodiguer des prestations médicales de qualité aux patients qui souhaitent bénéficier de ses services, a-t-il poursuivi, soulignant que l’hôpital contribue à alléger la pression sur les hôpitaux libanais.

A rappeler que l’hôpital militaire de campagne, déployé sur Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI à Beyrouth, a prodigué, du 10 août au 27 septembre, un total de 39.841 prestations médicales à quelque 16.972 personnes touchées par l’explosion tragique du port de Beyrouth.

Le personnel médical de l’hôpital a effectué 302 interventions chirurgicales diverses et traitements de base, dont 1161 analyses médicales, 2029 examens aux rayons dont 1222 examens d’échocardiographie, en plus de la distribution à titre gracieux de médicaments à plus de 13.306 personnes.

Au moins 191 personnes ont été tuées et près de 6.000 autres ont été blessées dans cette explosion mortelle survenue le 4 août, et qui a également occasionné des dégâts matériels avoisinant les 15 milliards de dollars.