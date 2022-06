“Hssab Dar”/ “Hssab Al Ard”: une nouvelle approche qui repense la relation bancaire avec l’agriculteur (M. Sijilmassi)

vendredi, 10 juin, 2022 à 13:33

Casablanca – Le lancement de “Hssab Dar” et “Hssab Al Ard” s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle approche qui repense totalement la relation bancaire avec l’agriculteur, laquelle devient double, a affirmé le Président du Directoire du Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM), Tariq Sijilmassi.

Dans un entretien accordé à la MAP, M. Sijilmassi a souligné que cette approche se base sur la création d’un compte personnel gratuit “Hssab Dar”, en plus du compte professionnel de l’agriculteur, pour couvrir l’ensemble de ses besoins personnels.

Et d’ajouter que les projets de financement agricoles de l’agriculteur et toutes les actions liées à son exploitation et à son activité agricole restent quant à eux adossés à son compte professionnel “Hssab Al Ard”.

Désormais, “nous proposons une approche spécifique considérant l’agriculteur, d’un côté, comme un particulier avec des besoins personnels, et d’un autre côté comme un professionnel auquel nous offrons notre expertise historique en matière d’agriculture et notre accompagnement à travers des produits dédiés”, a fait remarquer M. Sijilmassi.

Cette dualité, note M. Sijilmassi, permettra à l’agriculteur de mieux gérer son argent, de faire une séparation entre ses dépenses personnelles et professionnelles et donc d’avoir une meilleure visibilité sur ses comptes puisqu’ils seront totalement étanches et distincts.

La mise en place du Registre national de l’agriculture (RNA) est “une aubaine pour nous pour le déploiement de notre nouvelle approche double relation bancaire pour les agriculteurs”, a-t-il fait remarquer.

Pour mettre en œuvre cette approche, poursuit M. Sijilmassi, la banque va s’appuyer sur le RNA pour pouvoir proposer à l’agriculteur cette gestion spécifique et distincte de ses dépenses.

Concrètement, l’agriculteur enregistré dans le RNA se verra attribuer un Identifiant Unique, a-t-il précisé, expliquant que “c’est cet identifiant qui sera utilisé pour Hssab Al Ard. Par contre, pour Hssab Dar, nous nous baserons sur le CNIE”.