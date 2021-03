Ibn Battouta, l’un des plus grands explorateurs du monde (journal sud-africain)

vendredi, 12 mars, 2021 à 13:47

Johannesburg – Ibn Battouta, un érudit et juriste amazighe marocain, est reconnu comme l’un des plus grands explorateurs du monde après avoir voyagé presque sans interruption pendant 30 ans, rapporte le journal sud-africain «Daily Maverick».

Au 14ème siècle, Ibn Battouta a commencé un long voyage à partir du Maroc pour explorer les vastes espaces désertiques de l’Afrique de l’ouest, écrit le journal dans un article intitulé «À travers le Sahara jusqu’au Mali: le voyage sans fin d’Ibn Battouta».

En effet, Ibn Battouta a voyagé presque sans interruption pendant 30 ans. Il a commencé son voyage pour le pèlerinage à La Mecque en 1325, puis il a continué son périple à travers trois continents.

Il avait quitté le domicile à 22 ans et s’était rendu dans 44 pays, dont la Chine et l’actuelle Tanzanie, parcourant environ 120.000 kilomètres, rappelle la même source.

En 1352, Ibn Battouta, avec des chameaux et des fournitures nouvellement achetés, a rejoint une caravane partant de Sijilmasa, dans le sud du Maroc, et se dirigea vers le désert, poursuit le média, notant qu’il s’agit de son dernier voyage qui l’a conduit à travers le Sahara jusqu’au Mali.

Dans son récit de voyage, Ibn Battouta avait écrit: «Je suis parti seul, n’ayant ni compagnon de route, ni caravane avec qui je peux partager les moments de joie. Je me suis préparé ainsi à quitter tous mes êtres chers, femmes et hommes, et j’ai abandonné ma maison comme les oiseaux abandonnaient leurs nids».

Souhaitant entendre parler de ses voyages, le Sultan était surpris de découvrir que Ibn Battouta n’avait pas pris de notes. Il a alors insisté pour que ses périples soient retranscrits et a chargé un poète, Ibn Juzayy, de travailler avec Ibn Battouta qui, de mémoire, a décrit les expériences qu’il avait accumulées pendant près de 30 ans.

Ensemble, ils ont élaboré le récit de voyage intitulé «Un cadeau pour ceux qui contemplent les splendeurs des cités et les merveilles des voyages», plus connu sous le nom «Al-Rihla».

Selon le journal, Ibn Battouta était différent des aventuriers européens. Il est venu de Tanger au Maroc et incarne pleinement le concept du fondateur du taoïsme, Lao Tsu, considérant qu’un bon voyageur «n’a pas de plans fixes et n’ayant pas l’intention d’arriver à sa destination».