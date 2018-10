Il est important de poser les problèmes de fond liés aux inégalités de développement de part et d’autre de la Méditerranée

samedi, 27 octobre, 2018 à 12:34

Malaga – Il est important de poser les problèmes de fond liés aux inégalités de développement de part et d’autre de la Méditerranée et de mieux comprendre les enjeux actuels et futurs de la rive sud du bassin méditerranéen, a souligné, vendredi à Malaga (Sud de l’Espagne), l’ambassadeur du Maroc en Autriche, représentant permanent du Royaume auprès des organisations internationales à Vienne, Lotfi Bouchaara.