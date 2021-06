Immense satisfaction des Marocains de Turquie suite aux Hautes Instructions Royales pour la facilitation du retour des MRE

lundi, 14 juin, 2021 à 9:29

Le geste royal pour faciliter le retour des Marocains résidant à l’étranger (MRE) au pays à des prix abordables traduit la Haute Sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI entoure les membres de cette communauté, et l’Attention permanente que le Souverain ne cesse de leur accorder, a indiqué Abdeslam Andaloussi, président du Centre marocain des études et recherches stratégiques en médias et moyens de communication.