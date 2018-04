Inauguration de la Bibliothèque nationale du Qatar : un million de livres exposés

lundi, 16 avril, 2018 à 23:25

Doha – La Bibliothèque nationale du Qatar, inaugurée lundi soir lors d’une grande cérémonie à laquelle SAR la Princesse Lalla Hasnaa a représenté SM le Roi Mohammed VI, a ouvert ses locaux avec l’exposition d’un million de livres et ouvrages.

Conçu par le célèbre architecte néerlandais Rem Koolhaas sur une superficie de 45.000 m2, ce nouveau bâtiment, en mesure d’abriter près de 1,2 millions de livres, est doté d’un ensemble d’équipements le rendant accessible aux personnes à besoins spécifiques ainsi que de plusieurs innovations technologiques, telles que le système de tri automatique des livres, les écrans multimédias interactifs ainsi que les bornes de prêt et de retour automatisées avec un système de gestion adapté.

Selon une fiche technique, la bibliothèque contient plus de 50.000 objets historiques et patrimoniaux, dont plus de 4.000 manuscrits, plus de 1.400 cartes historiques, des dizaines d’atlas, des outils astronomiques, des instruments de navigation, des photographies historiques, des archives et d’autres collections patrimoniales.

Le reste des expositions de la bibliothèque sont réparties sur trois catégories principales dans les différents domaines y compris les sciences humaines, sociales et naturelles, dont plus de 150.000 livres et magazines pour enfants et adolescents ainsi que plus de 200 sources électroniques, comprenant les dernières publications des livres, revues et périodiques dans différents domaines.

Aussi, dans le cadre du lancement officiel de ses services, la bibliothèque devrait inaugurer le “Club du livre pour les non-voyants”, un projet qui offre à cette catégorie les chances équitables pour l’usage des services de bibliothèque et l’accès à ses ressources.

La bibliothèque a reçu depuis son ouverture en novembre dernier en période d’essai, plus de 161.000 visiteurs et a enregistré plus de 51.000 nouveaux membres, alors que le nombre des livres empruntés a dépassé 300.000 livres, dont 18.536 livres d’enfants et d’adolescents et 115. 278 livres de la collection principale.

Le programme d’inauguration de la bibliothèque qui s’étale sur deux semaines comprend une série d’activités culturelles et cognitives, dont des séminaires, des conférences et des expositions, portant notamment sur la vie du manuscrit et de l’architecture traditionnelle au Qatar et dans la région ainsi que le concept de la vérité dans “l’ère des fake news” et “la beauté de l’information”.