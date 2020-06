‘Initiative Royale envers les pays africains, «un acte panafricaniste» de Sa Majesté le Roi (Commissaire de l’UA)

vendredi, 26 juin, 2020 à 17:05

Addis-Abeba – L’initiative royale visant à accorder des aides médicales afin d’accompagner les pays africains frères dans leurs efforts de lutte contre la pandémie du COVID-19, est «un acte panafricaniste de Sa Majesté le Roi pour trouver des solutions africaines aux problèmes africains», a affirmé la Commissaire de l’Union africaine aux Affaires politiques, Mme Cessouma Minata Samate.

«Je saisis cette occasion pour féliciter et remercier Sa Majesté le Roi pour son acte de solidarité envers les pays africains frères et la Commission de l’Union africaine (…) un acte panafricaniste pour trouver des solutions africaines aux problèmes africains», a déclaré à la MAP la Commissaire de l’UA à l’issue d’une rencontre, vendredi au siège de l’Union africaine, avec l’Ambassadeur Représentant Permanent du Royaume auprès de l’UA et de la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi.

Cet acte de solidarité de SM le Roi Mohammed VI envers des frères africains est hautement salué et apprécié, a souligné Mme Cessouma Minata Samate, émettant l’espoir de voir d’autres pays du continent suivre l’exemple du Maroc.

Les aides médicales marocaines «sont des produits fabriqués en Afrique, dans le Royaume, et la COVID-19 nous a donné l’occasion de voir que l’Afrique est capable de fabriquer elle-même du matériel médical pour faire face à la pandémie», a-t-elle soutenu.

“Cette pandémie n’épargne aucun secteur et en tant que Commissaire aux Affaires politiques on est également concerné, on gère les questions politique, humanitaire, les élections, les droits de l’Homme et on a vu l’impact du coronavirus sur tous ces secteurs”, a-t-elle ajouté

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, avait donné Ses Très Hautes Instructions pour l’acheminement d’aides médicales à plusieurs pays africains frères.

Cette action de solidarité s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’Initiative lancée par Sa Majesté le Roi, Que Dieu L’assiste, le 13 avril 2020, en tant que démarche pragmatique et orientée vers l’action, destinée aux pays africains frères, permettant un partage d’expériences et de bonnes pratiques et visant à établir un cadre opérationnel afin d’accompagner leurs efforts dans les différentes phases de gestion de la pandémie.