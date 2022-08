Intégrité territoriale: le Discours Royal est porteur de messages “clairs et décisifs” (Union constitutionnelle)

vendredi, 26 août, 2022 à 18:03

Rabat – Le bureau politique de l’Union Constitutionnelle (UC) a hautement salué le Discours Royal prononcé l’occasion de l’anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple et “ses messages clairs et décisifs” en relation avec l’intégrité territoriale du Royaume.

Dans un communiqué publié à l’issue de sa réunion jeudi à Casablanca, le bureau politique a rappelé les victoires importantes et tangibles remportées aux niveaux régional et international par le Royaume sous la Direction Sage et Clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur de la position juste sur le Sahara marocain.

Pour le parti, le Discours Royal confirme, à nouveau et de manière claire, que l’intégrité territoriale de notre pays est la pierre angulaire selon laquelle le Maroc édifie ses relations avec le reste des pays et mesure avec la sincérité des amitiés et l’efficacité des partenariats aux niveaux régional et international, réitérant, à cet égard, sa ferme adhésion et mobilisation constante derrière SM le Roi Mohammed VI pour défendre l’intégrité territoriale du Royaume et contrer les manœuvres de ses ennemis.

D’autre part, le parti a noté, avec une grande fierté, la Haute Sollicitude Royale envers les Marocains du monde, saluant l’appel du Souverain pour l’établissement d’une relation structurée avec les compétences marocaines à l’étranger, dont les juifs marocains, et la création d’un mécanisme dédié qui aura pour mission d’accompagner les compétences et les talents marocains à l’étranger, et d’appuyer leurs initiatives et leurs projets outre la modernisation du cadre institutionnel dédié à cette catégorie et la reconsidération du modèle de gouvernance des institutions existantes, en vue d’accroître leur efficacité et leur complémentarité.