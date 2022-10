Investissement : Le discours royal offre une vision claire des ambitions économiques du Royaume (Universitaire)

samedi, 15 octobre, 2022 à 20:43

Casablanca – Le discours adressé, vendredi, par SM le Roi Mohammed VI au parlement à l’occasion de l’ouverture de la 1ère session de la 2ème année législative de la 11ème législature, reflète l’intérêt particulier accordé par le Souverain à la question de l’investissement, et offre une vision claire des ambitions économiques du Royaume, a indiqué l’universitaire Smail Kabbaj, Directeur de l’École nationale de commerce et de gestion (ENCG) de Casablanca.

Dans Son discours, SM le Roi a mis l’accent, une nouvelle fois, sur le rôle de l’ensemble des composantes de l’écosystème de l’investissement, parmi lesquelles les banques, les administrations publiques, les entreprises, et les Marocains du monde, a souligné M. Kabbaj dans une déclaration à la MAP.

De même, le Souverain a porté une attention particulière aux sujets de la déconcentration, de la digitalisation, de la simplification des procédures administratives, de la facilitation de l’accès aux énergies vertes, ou encore de la promotion de l’entreprenariat chez les jeunes, a ajouté l’universitaire.

A l’effet de promouvoir un “’investissement productif” qualitatif et créateur de valeur, SM le Roi a souligné l’importance de lever tous les obstacles auxquels sont confrontés les investissements, et la nécessité d’accroître l’efficacité et la qualité des Centres régionaux d’investissement (CRI), qui devraient bénéficier d’un soutien total de l’ensemble des parties prenantes.

L’investissement privé fait également partie des priorités du discours royal, en tant que véritable moteur de l’économie, a relevé M. Kabbaj, notant que le secteur financier et bancaire est requis pour financer la nouvelle génération d’entrepreneurs, avec l’adhésion de l’ensemble des composantes de l’écosystème économique.