Investissement et Eau : Le discours royal appelle au sens de la responsabilité (universitaire)

mercredi, 19 octobre, 2022 à 15:59

Casablanca – Le discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, prononcé au parlement à l’occasion de l’ouverture de la 1ère session de la 2ème année législative de la 11ème législature, appelle les parties prenantes à l’écosystème de l’investissement au sens de la responsabilité et à une gestion rationnelle des ressources hydriques, a indiqué le Vice-Président de l’Université Mohammed V de Rabat, Omar Hniche.

L’orientation donnée par le Souverain au gouvernement, en partenariat avec le secteur privé, est de traduire leurs engagements respectifs dans un “Pacte National pour l’Investissement”, avec une ambition de drainer 550 milliards de dirhams d’investissements devant générer 500.000 emplois à l’horizon 2026, a relevé M. Hniche dans une déclaration à la MAP.

Il est donc question, comme l’a bien souligné SM le Roi, que toutes les parties prenantes assument leurs responsabilités pour promouvoir l’investissement productif en tant que véritable moteur de la relance de notre économie en cette période de crises, a-t-il dit, notant qu’il faudra renforcer tous les dispositifs permettant de favoriser l’attrait des capitaux et d’encourager les entreprises, privées, nationales ou étrangères d’investir dans notre économie.

“Certes la concurrence est rude, mais nous devrions tirer profit de notre localisation stratégique à la jonction de l’Europe, de l’Afrique et du monde arabe, de nos atouts en termes d’infrastructures routières, aériennes, portuaires et industrielles, de notre identité pluraliste, de nos marchés actuels et potentiels, de la jeunesse de notre population active, des réformes entreprises pour rendre le climat des affaires plus propice ainsi que des opportunités d’investissement qui existent dans des secteurs productifs”, a fait observer M. Hniche.

Et de noter un certain nombre de mesures connexes impératives comme le renforcement de la confiance des investisseurs, la consolidation des mécanismes et normes de la concurrence loyale, la simplification et la digitalisation des procédures et des formalités administratives, la révision du coût du foncier qui reste très prohibitif dans certaines régions ainsi que le renforcement de l’arsenal juridique et réglementaire en matière d’investissement.

Pour ce qui est des ressources hydriques, placée en tête des priorités du Discours Royal, M. Hniche a estimé que le nouveau Programme national prioritaire de l’Eau 2022-2027, permettra de pallier la répartition inégale de cette ressource à l’échelle territoriale, de repenser sa gestion et de répondre à l’ensemble des besoins nationaux dans le domaine agricole, de l’industrie ou de l’usage domestique

Dans le même ordre d’idées, il a relevé l’importance de multiplier les projets de centres de dessalement, à l’instar de ceux engagés par le Royaume, en vue de produire de l’eau potable dans nos différentes régions, mettant également l’accent sur l’exploitation des eaux usées, qui, une fois traitées, pourraient contribuer à relever ce défi.

Et de conclure que les défis liés à la gestion des ressources hydriques ne sont pas seulement d’ordre quantitatif. Ils sont liés aussi à la qualité de ces ressources. En effet, il ne faut pas uniquement penser à l’accès à l’eau, mais aussi à sa qualité et sa propreté, puisque dans certains cas la pollution impacte négativement les écosystèmes et constitue une menace pour la santé publique.