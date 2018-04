Istanbul dans tout son éclat avec l’exposition à ciel ouvert de la reine des plantes à bulbe

mercredi, 18 avril, 2018 à 11:02

-Par Khalid Abouchoukri-

Istanbul – Les parcs, les espaces verts, les avenues, les ronds-points d’Istanbul se sont complètement transformés en se parant, en avril, de leur plus beau manteau de tulipes dans leur large variété de formes et de couleurs.

Comme à chaque printemps, le tout Istanbul est égayé de Lale (tulipe en turc) avec un panaché d’étendues de palettes roses, jaunes, orangés, rouges, mais aussi blanc, bleu, violet, noir…, une fleur symbole national omniprésente puisque un motif ornemental représenté sur les mosaïques, la céramique, les châles, les foulards, les faïences, les fontaines, les broches, les grilles en fer forgé…et est un thème principal dans l’art, les poèmes, les histoires, l’artisanat (tapis), des casques de guerre, pierres tombales.

Avec ses pétales effilées, personne n’échappe, tout au long du mois, à cette fleur élégante qui “s’impose” avec allégresse dans le quotidien en un défilé ininterrompu sans “discrimination” sur les deux rives européenne et asiatique d’Istanbul et même en longeant les voies rapides et sur les bords des principales artères, obligeant même des conducteurs à lever le pied sur la pédale d’accélérateur pour “embrasser” le décor enveloppant la mégapole d’un paysage plus enchanté, plus fleuri contrastant avec une cité bouillonnante.

Plante herbacée de la famille des liliacées, la tulipe est une plante ornementale qui se décline en plusieurs variétés. Dans le langage des fleurs, sa signification diffère selon sa couleur. Mais en général, elle symbolise l’amour et les sentiments dérivés.

Et si elle est ubiquiste puisque partie de “la culture du peuple”, ailleurs, sa floriculture est un commerce des plus rentables, principalement aux Pays-Bas avec des recettes de plus 1,5 milliard d’euros, met en balance Yasar Yenigun, réalisateur turc du documentaire “Tulipe: lumière d’Orient” consacré à l’exploration de la pérégrination historique de la tulipe.

De plus, un festival lui est dédié dans la mégapole depuis 2006, une occasion pour rendre hommage à cette fleur culte, fierté de tous les Turcs qui affirment que, contrairement à l’idée reçue, elle est bien partie de l’Empire Ottoman pour faire escale en Europe durant le 16ème siècle avant d’envahir, de “subjuguer” le monde.

Originaires des montagnes du Pamir et apportées par les nomades turcs d’Asie centrale en Anatolie au cours de la migration turque, elles sont “un cadeau de la Turquie au monde”, assure Ismail Hakki Gulal, membre du comité scientifique de la Fondation Istanbul Tulip.

Les Sultans ottomans, dont la passion pour cette fleur était inégalée, en ornaient leurs tenues en la “plantant” dans leur turban, d’où l’origine de sa dénomination “Tulipan” (turban en turc).

Avec l’arrivée du printemps et son soleil radieux, les millions de bulbes de tulipes d’origine locale reparaissent comme pour rafraichir la mémoire collective des stambouliotes mais aussi de tous les Turcs par le charme de cette fleur prisée depuis des siècles.

Dès avril, elle entame son cycle de floraison jusqu’à la mi-mai avant celui final, les feuilles jaunissent et meurent en été pour plonger dans un état de dormance et revenir, fidèles, au printemps suivant pour refleurir, délecter et envouter avec de nouveaux panachées de couleurs, de nouvelles tapisseries florales.

Et comme à chaque édition, le parc Emirgan (5 km2 au bord du Bosphore) sera l’hôte inévitable des amoureux de cette plante herbacée, synonyme d’antan de richesse et de célébrité, avec pas moins de 3 millions unités de 190 variétés couvrant l’endroit, dessinant une parure qui constitue une alternative agréable aux discussions pour se laisser pénétrer, absorber par cette atmosphère de voyage de rêve loin du chaos de la métropole, de la grisaille de l’hiver, en un espace de ramasseur de débris de l’imagination sous un ciel d’un bleu intense, plongeant les regards dans une beauté multicolore séduisante.

De même, sur l’esplanade de la place Sultanahmet, point de repère le plus célèbre d’Istanbul et où s’érigent, face à face, la Mosquée du même nom et Hagia Sofia (basilique Sainte Sophie), une carpette confectionnée sur 1.734 mètres carrés, soit la plus grande du genre au monde, crée avec 565 mille tulipes de couleurs différentes un motif de tapis traditionnel turc alors qu’à quelques encablures, pas moins de 930 mille tulipes de 53 variétés sont plantées dans le célèbre parc de Gulhane juxtaposant le Palais de Topkapi.

D’après la municipalité d’Istanbul, les parcs du Petit et du Grand Camlica accueilleront chacun 29 variétés de tulipes, celui de Yildiz s’est, quant à lui, embelli de 730 mille unités comme d’ailleurs pratiquement tous les parcs de la ville au bonheur des habitants et visiteurs.

Enfin, comme depuis 2013, le parc Orhan Gazi décerne, une tulipe un peu spéciale, à la victorieuse de “la coupe de la tulipe”, tournoi d’Istanbul de tennis féminin du circuit professionnel WTA (23-29 avril).