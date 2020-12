Italie: Des experts marocains et étrangers mettent en exergue les acquis diplomatiques “sans précédent” réalisés par le Royaume

jeudi, 31 décembre, 2020 à 21:51

Rome- Des experts marocains et étrangers ont mis en exergue jeudi les acquis diplomatiques “sans précédent” réalisés par le Royaume, à leur tête la reconnaissance par les Etats-Unis de la marocanité du Sahara.

Lors d’une visioconférence sur les derniers développements de la question du Sahara marocain tenue dans le cadre de la 8ème édition du Festival maroco-italien organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, ces experts ont souligné que les victoires diplomatiques engrangées par le Maroc ont constitué un coup dur pour les ennemis de l’intégrité territoriale du Royaume.

A cette occasion, Zouheir Wassini, journaliste à la chaîne italienne “Rai News” et chercheur en relations internationales, a affirmé que le Maroc a fait un “pas intelligent” qui lui a permis de réaliser des acquis diplomatiques “très importants”.

Face à ce “pas intelligent” fait par le Maroc, “l’Europe est appelée à prendre une bonne décision” vu qu’il n’y aura plus de “retour en arrière”, a-t-il insisté lors de cette conférence virtuelle animée par le président du Festival maroco-italien, Abdellah Khazraji.

M. Wassini a ajouté que le front polisario et son soutien l’Algérie, qui s’attachent à des thèses obsolètes, continuent de ressasser un discours dépassé et de véhiculer des allégations fallacieuses.

De son côté, El Moussaoui Ajlaoui, chercheur en relations internationales, a noté, lors de cette visioconférence organisée en partenariat avec l’Association Ribath Al Fath que les derniers développements dans le dossier du Sahara marocain constituent “un véritable indicateur d’un changement qualitatif à l’échelle internationale dans le processus de ce conflit régional factice et une percée majeure qui pourrait contribuer au règlement de ce différend qui n’a que trop duré”.

M. Ajlaoui a estimé que la décision du président américain Donald Trump de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara aura des répercussions positives sur le processus onusien pour le règlement de ce différend, ajoutant que cette reconnaissance est à même d’inciter d’autres puissances mondiales à suivre l’exemple de Washington.

Pour sa part, le doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat-Agdal, Farid El Bacha, a évoqué la convention de coopération conclue par le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) et la Faculté pour renforcer les capacités des Marocains du monde en matière de plaidoyer au sujet de la question du Sahara marocain.

M. El Bacha a précisé que l’objectif de cette convention est de fournir aux MRE des informations politiques, scientifiques, sociales, culturelles, historiques et géographiques sur la question du Sahara marocain et le conflit régional artificiel, notant la création d’une cellule de suivi pour la mise en oeuvre de cet accord dans les prochaines semaines.

Lors d’une autre visioconférence sur le thème “Maroc du lendemain” organisé dans le cadre du Festival maroco-italien, Matteo Jacques Dominici, expert italien en relations internationales, a affirmé que le Maroc joue aujourd’hui plus que jamais, un rôle central dans les relations euro-méditerranéennes et euro-africaines, notant qu’outre les aspects historique et culturel qui lient le Maroc à ses voisins méditerranéens, le Royaume regorge d'”énormes” atouts géographiques, logistiques, socio-économiques et environnementaux qui font de lui “un partenaire principal” pour plusieurs pays européens.

M. Dominici, qui a mené plusieurs projets liés aux questions de développement auprès de l’ONU en Afrique et au Moyen-Orient, a ajouté que le Maroc se positionne comme un acteur majeur dans le processus de paix au Moyen-Orient, relevant que grâce au rapprochement diplomatique et économique avec l’Etat d’Israël, le Royaume est considéré aujourd’hui comme l’un des acteurs les plus importants et les plus crédibles pour la promotion de la paix dans la région.

Le sénateur italien Andrea Cangini a, de son côté, a souligné le caractère “positif et fructueux” de la coopération avec le Maroc, saluant le rôle du Maroc dans les domaines de la sécurité internationale et de la lutte contre le terrorisme et ses efforts en faveur de la promotion d’un islam du juste milieu.

Le consul du Sénégal à Milan, Lamine Diouf, a quant à lui loué la vision clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI et la place dont jouit le Maroc en Afrique, mettant l’accent sur les aides apportées à plusieurs pays du continent, dont le Sénégal qui entretient des relations distinguées avec le Maroc.

Il a de même mis en avant le rôle “historique” du Royaume dans la diffusion d’un islam modéré et la construction de mosquées en Afrique, ainsi que l’opportunité offerte aux étudiants africains pour poursuivre leurs études au Maroc.

Le festival maroco-italien, créé en 2012, a notamment comme objectif de promouvoir, auprès des Italiens, les potentialités du Maroc et de faire connaître les avancées réalisées par le Royaume dans différents domaines. Il vise également à mettre en avant les opportunités en matière d’échanges économiques et culturels entre les deux pays ainsi que la consécration des liens avec les Marocains résidant en Italie.