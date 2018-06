Jardin “Nouzhat Hassan” à Rabat: Un patrimoine naturel et historique en plein lifting

vendredi, 8 juin, 2018 à 10:37

.-Par : Adil Chadli-.

Rabat – Rénover pour garder l’authenticité ! Il s’agirait, semble-t-il, d’un dilemme, mais c’est-là tout l’enjeu des travaux de réhabilitation du jardin Nouzhat Hassan qui vont bon train.

Les grands arbres, les terres verdoyantes, les fleurs de toutes les couleurs qui poussent doucement et partout, outre une brise rafraîchissante, font, depuis mars dernier, bon ménage avec des travaux de grande envergure. Objectif: Offrir un nouveau sourire à ce jardin pour mieux illuminer Rabat, ville des Lumières qu’elle est. Et le new look “tout authentique” de ce parc naturel est à découvrir dans quelques mois.

En mettant le pied sur le sol de ce jardin historique créé en 1924 sous l’appellation du Parc du “Triangle de Vue”, pour constater l’état d’avancement des travaux, difficile de ne pas se sentir dans un lieu isolé de la ville. On dirait une forêt spacieuse nichée dans le béton.

Dans toute l’ambiance luxuriante de ce lieu qui ouvre grands les bras aux amoureux de la nature, le réaménagement avance à coups de pioche et de matraques.

Ingénieurs, paysagistes, techniciens et ouvriers font des mains et des pieds pour donner un lifting original à cet arboretum. Mais pas n’importe quel lifting. Il s’agit, en effet, d’une rénovation qui tend à garder tout l’aspect historique du jardin.

“C’est un grand défi à relever”, lance sous l’ombre d’un arbre géant, l’architecte paysagiste Jamal-Eddine Labib, approché par la MAP.

De par sa richesse naturelle particulière, le jardin Nouzhat Hassan constitue un “patrimoine historique végétal” auquel on essaie d’insuffler un nouveau souffle, insiste-il.

Le pistachier de l’Atlas, le savonnier, le dracaena draco ou encore le Phoenix canariensis (dattier des Canaries), une profusion d’espèces d’arbres rares dont regorge le jardin.

“A vrai dire, c’était une idée de génie d’introduire des espèces forestières nobles dans un jardin. Apporter la sylviculture à l’intérieur d’une ville, c’est magnifique”, renchérit M. Labib, tout fier de la singularité du jardin Nouzhat Hassan.

“Ce jardin botanique est une perle à sauvegarder et à valoriser sachant qu’il regroupe des spécimens en voie de disparition”, souligne, de son côté, Rachid Anouari, représentant du Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification (HCEFLCD).

Sur le plan architectural, le “Triangle de Vue” verra la reconstitution des allées principales du jardin et la reconstruction et la revalorisation de ses quatre entrées tout en y mettant une décoration accueillante et confortable.

Dans l’objectif de donner un ton paysager et architectural différent au jardin, il sera procédé notamment à la construction de placettes et de bancs sous forme de petits salons à la marocaine, nous indique M. Labib, ajoutant que des pierres provenant de Salé et de Taza serviront à la réalisation de ce nouveau décor.

Autre nouveauté qui garnira Nouzhat Hassan, c’est l’aménagement d’un lac qui jouera deux rôles. Primo, son installation embellira le jardin. Secondo, il servira de moyen d’irrigation et d’arrosage.

Quant au volet divertissement, enfants, jeunes et vieux auront assez d’espaces de détente et de relaxation à l’intérieur de Nouzhat Hassan.

Deux aires de jeux pour enfants verront le jour. Un amphithéâtre sera rénové et réaménagé pour accueillir les jeunes et les mordus d’activités artistiques et culturelles. Et finalement une aire de pétanque dont les travaux touchent à leur fin.

Dans quelques mois, les habitants de la ville de Rabat auront un accès libre à un espace vert avec une flore historique, une architecture authentiquement marocaine et des lieux de divertissement originaux.

Il est à noter que les travaux de réhabilitation et de réaménagement du jardin Nouzhat Hassan sont menés dans le cadre d’une convention entre la société “Rabat aménagement” et la Wilaya de la région Rabat-Salé-Kénitra.