Jardins de balcons: cultiver des plantes…et des esprits

lundi, 25 décembre, 2017 à 12:10

.-Par: Charaf NOR-.

Rabat – Quoi de plus beau que d’avoir un petit coin vert, bien aménagé dans le balcon ou la terrasse d’un chez-soi? Ne rêvons-nous pas tous de ce petit écrin de verdure pour égayer notre intérieur et rendre l’air que nous respirons plus sain et plus pur? L’idée de cet éco-geste est simple et facile. Il faut juste s’y mettre et croire en ses innombrables vertus pour notre bien-être ainsi que pour l’environnement.

Outre leur rôle principal d’apporter de l’oxygène et d’absorber le dioxyde de carbone, les plantes contribuent, grâce à des substances spécifiques, à réduire la quantité de bactéries et de spores de moisissures présentes dans l’air.

Voir chaque jour ces plantes en train de grandir, humer leurs odeurs enivrantes, caresser leurs feuilles ou méditer sur leurs systèmes de défense et d’adaptation est une pure jouissance des sens et de l’esprit.

“Le géranium, le Russelia, le bougainvillier, le lierre, l’asparagus et le solanum jasminoides sont considérés comme les plantes idéales pour embellir un balcon”, a déclaré à la MAP Driss Raiss, responsable d’une pépinière à Temara.

Ce sont des plantes anti-moustiques, faciles à entretenir, qui tiennent tout au long de l’année, et qui résistent aux changements des temps, a expliqué M. Raiss, également expert dans la conception et l’entretien de jardins, potagers et espaces verts.

Il est possible de cultiver d’autres espèces telles que les plantes grasses (Cactus, Aloe vera, Euphorbia,…) ou les plantes aromatiques (l’Anis, la menthe, la mélisse officinale, le basilic,…), sauf que pour ces dernières, “il faut qu’elles soient tout le temps exposées au soleil”, a-t-il ajouté.

Interrogé sur l’aménagement des balcons ou des terrasses, M. Raiss propose d’utiliser des pots de taille moyenne ou petite si la pièce est petite et d’opter plutôt pour des jardinières de balcon ou des pots conteneurs si la pièce est spacieuse.

“Peu importe la surface de la pièce, l’essentiel c’est d’avoir des plantes chez-soi”, a-t-il renchéri.

Pour sa part, Adil Benyahia, un féru de plantes et de la nature, cultive un petit jardin resplendissant dans le balcon de sa demeure, en y mettant des bacs de cactus, des géraniums qui méritent le titre de rois du balcon puisqu’ils restent fleuries tout au long de l’année, ainsi que du bougainvillier.

“Cultiver les plantes de mon balcon accroît mon sentiment de bien-être. Prendre soin de ces petites créatures et les regarder patiemment pousser et grandir me procurent un sentiment de liesse et de fierté”, dit Adil, gérant d’un café à Casablanca, où vacarme et pollutionrègnent.

“En y prenant soin, mon petit balcon est devenu un véritable havre de paix (…) en dépit de sa petite superficie. C’est toujours agréable d’y prendre un petit déjeuner ou une tasse de café ou d’y lire un roman”, a-t-il confié avec un ton joyeux.

Pour ce quadragénaire, son petit jardin de balcon était un excellent moyen de renouer avec la nature et de retrouver contact avec la terre.

A travers cet éco-geste, Adil participe à préserver l’environnement et ne cesse de sensibiliser son entourage pour faire de même, en leur offrant des plantes ou des boutures et en leur montrant comment les cultiver et en prendre soin.

L’adoption d’un tel comportement éco-citoyen est en parfaite cohérence avec l’objectif N° 15 du développement durable (ODD) qui appelle à la préservation des écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable.

Ces éco-gestes au quotidien peuvent varier d’un pays à l’autre, selon les coutumes et le niveau de vie du pays concerné, mais convergent vers un seul but, celui de participer au développement durable, diminuer la pollution et améliorer son environnement en cultivant des plantes chez-soi.

Et n’oublions jamais qu’en cultivant un jardin, on cultive un esprit!