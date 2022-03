Jeunes en situation de NEET: Nécessité d’interventions ciblées (PCNS)

vendredi, 25 mars, 2022 à 20:26

Rabat – Le soutien aux jeunes en situation de NEET (Not in Employment, Education or Training – ni à l’emploi, ni en enseignement, ni en formation) nécessite des interventions ciblées, notamment dans le milieu rural, selon un policy paper du Policy Center for The New South (PCNS).