La Jordanie réitère son soutien à l’initiative d’autonomie comme base “sérieuse et réaliste” pour résoudre la question du Sahara marocain

samedi, 12 octobre, 2019 à 20:39

Nations-Unies (New York)-La Jordanie a réitéré, devant la 4ème Commission de l’Assemblée générale des Nations-Unies à New York, son soutien à l’initiative d’autonomie comme base “sérieuse et réaliste” pour résoudre définitivement le différend régional autour Sahara marocain.

Intervenant devant la Commission, le représentant de la Jordanie a renouvelé le soutien de son pays à l’initiative marocaine qui constitue “un mécanisme sérieux et réaliste qui prend en considération les spécificités de la région, l’intégrité territoriale et la souveraineté pleine et entière du Royaume du Maroc sur son territoire, tout en restant conforme à la Charte des Nations-Unies”.

Le diplomate jordanien a ajouté que son pays se félicite de “l’engagement positif du Royaume dans la recherche d’une solution politique définitive à la question du Sahara marocain basée sur le compromis, à travers la présentation de l’initiative d’autonomie”, soulignant que cette initiative reste “conforme aux résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité, notamment la résolution 2468, ainsi que celles de l’Assemblée générale”.

Il a également loué les efforts du Maroc en faveur du développement des Provinces du Sud et de l’amélioration du niveau de vie de leurs populations qui bénéficient des ressources de la région.

La Jordanie “apprécie hautement les efforts du Secrétaire général de l’ONU et de son Envoyé personnel pour le Sahara pour réaliser des progrès dans le cadre du processus politique en vue d’une solution réaliste et durable à cette question”, a-t-il ajouté, saluant dans ce sens le nouvel élan généré par la tenue des deux tables rondes de Genève.

Le représentant de la Jordanie a, par ailleurs, affirmé que “la solidarité et l’entraide représentent deux valeurs constantes dans les relations fraternelles et historiques liant le Royaume Hachémite de Jordanie et le Royaume frère du Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Abdallah II et son frère Sa Majesté le Roi Mohammed VI”, soulignant que “les deux Royaumes parlent la même langue et partagent les mêmes fondamentaux”.