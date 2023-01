Un journal angolais se fait l’écho de la ferme condamnation des allégations contenues dans la résolution du PE

vendredi, 27 janvier, 2023 à 10:38

Luanda – Le journal angolais «Echos de Henda» s’est fait l’écho de la ferme condamnation par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) des allégations infondées contenues dans la résolution du Parlement européen (PE) du jeudi 19 janvier 2023.

Sous le titre «Le CSPJ condamne les allégations infondées de la résolution du Parlement européen», le média angolais rapporte que le Conseil a exprimé son rejet catégorique de toute ingérence dans le système judiciaire ou de toute tentative d’influencer ses décisions, d’autant plus que certaines des affaires déférées sont toujours devant les tribunaux.

«Cela contredit toutes les normes et règles internationales, y compris les principes et déclarations des Nations unies sur l’indépendance de la justice», souligne le CSPJ, cité par le journal angolais.

La même source ajoute que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire dénonce vigoureusement l’approche du Parlement européen qui s’est arrogé le droit de juger la justice marocaine de manière flagrante et partiale, portant préjudice aux institutions judiciaires du Royaume et n’accordant aucune considération à leur indépendance.

Le journal fait constater que le Conseil a rejeté les allégations citées dans la résolution, inspirées par certaines sources connues pour leurs positions dogmatiques sans disposer de preuves et de données vérifiées et qui sont de surcroît réfutées par les faits. Les personnes citées dans la résolution, souligne le CSPJ, ont bénéficié de l’ensemble des garanties d’un procès juste et équitable prévues par la loi.