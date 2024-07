Un journal chilien épluche la « métamorphose remarquable » du Maroc au cours des 25 dernières années

mercredi, 31 juillet, 2024 à 9:06

Santiago – Durant les 25 dernières années, le Maroc a connu une « métamorphose remarquable » grâce à une série de « réformes majeures » initiées par SM le Roi Mohammed VI, écrit le quotidien « La Tercera », premier tirage de la presse écrite au Chili.

Le journal chilien, qui a consacré dans son édition de mardi deux pages aux réalisations accomplies par le Maroc au cours des 25 dernières années à l’occasion de la fête du Trône, relève que le Souverain « a concentré ses efforts sur le développement économique du Maroc, en encourageant les investissements nationaux et étrangers et en favorisant la croissance pour générer des emplois ».

Il a fait remarquer que « le pays a connu une expansion significative des secteurs du tourisme, de l’industrie manufacturière et des infrastructures », rappelant dans ce contexte le Plan Maroc Vert, qui est « une initiative visant à moderniser le secteur agricole et à stimuler la production alimentaire ».

Pour « La Tercera », « cette stratégie a permis au Maroc de devenir un acteur majeur sur la scène agricole mondiale ».

Le journal chilien a ensuite passé en revue les réformes initiées par le Souverain, évoquant notamment la création de l’Instance Équité et Réconciliation (IER) en 2004, le lancement de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) en 2005, la reconnaissance de la langue amazighe comme langue officielle, le nouveau modèle de développement et les chantiers de l’énergie renouvelable.

La Tercera s’attarde aussi sur la nouvelle révision de la Moudawana, la politique africaine du Maroc, le chantier des autoroutes de l’eau et la stratégie marocaine pour encourager la biodiversité.

S’agissant des relations entre le Maroc et le Chili, « La Tercera » rappelle que les deux pays ont commémoré, il y a trois ans, le 60ème anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques, soulignant que le Maroc abrite un bureau de ProChile, l’organisme officiel de promotion économique du Chili, qui est l’un des grands bureaux dans la région.

La coopération entre le Maroc et le Chili porte également sur l’échange d’expériences et de bonnes pratiques en matière de promotion des droits des femmes et de renforcement de la participation des femmes dans la vie politique, économique et sociale, à travers des programmes de formation et de sensibilisation.

Le journal chilien rappelle enfin les accords de coopérations bilatérale dans les domaines culturel et académique qui permettent, malgré l’éloignement géographique, de rapprocher les peuples marocain et chilien.