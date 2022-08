Un journal jordanien met en exergue l’appel de SM le Roi à la normalisation des relations avec l’Algérie

lundi, 1 août, 2022 à 21:35

Amman – Le journal jordanien «Addustour» a souligné, lundi, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a renouvelé, dans Son discours à l’occasion du 23ème anniversaire de la Fête du Trône, Son appel à la normalisation des relations diplomatiques rompues avec l’Algérie voisine.

«Nous aspirons à œuvrer avec la présidence algérienne pour que le Maroc et l’Algérie puissent travailler, main dans la main, à l’établissement de relations normales entre deux peuples frères, unis par l’Histoire, les attaches humaines et la communauté de destin», a souligné le quotidien en citant le discours Royale.

Il a précisé que le Souverain a relevé que «les frontières qui séparent le peuple marocain et le peuple algérien frères ne seront jamais des barrières empêchant leur interaction et leur entente. Notre souhait est que ces frontières se muent en passerelles permettant au Maroc et à l’Algérie d’accéder à un avenir meilleur et d’offrir un bel exemple de concorde aux autres peuples maghrébins».

SM le Roi a également assuré le peuple marocain de Sa ferme volonté «de trouver une issue à la situation actuelle et de favoriser le rapprochement, la communication et la compréhension entre les deux peuples», a rapporté le média.

Il a rappelé également que Sa Majesté le Roi Mohammed VI avait appelé, à l’occasion du Discours du Trône l’an dernier, le Président algérien Abdelmadjid Tebboune à faire «prévaloir la sagesse» et à œuvrer au développement des relations entre les deux pays voisins.

La publication a noté, en outre, que le Souverain avait proposé, fin 2018, la formation d’un «mécanisme politique conjoint de dialogue» afin de surmonter les divergences existantes entre les deux pays, appelant à l’ouverture des frontières terrestres fermées depuis 1994, mais sans obtenir de réponse.