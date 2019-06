Un journal kényan souligne “la portée mondiale” du complexe Tanger Med qui fait du Maroc “la plus grande capacité portuaire de la Méditerranée”

dimanche, 30 juin, 2019 à 14:52

Nairobi – Le journal kényan “The Standard” a mis en avant dimanche “la portée mondiale” du complexe portuaire Tanger Méditerranée qui fait du Maroc “la plus grande capacité portuaire de la Méditerranée”.

Le journal qui a couvert le lancement vendredi des opérations portuaires du nouveau port Tanger Med II, souligne, dans un article sous le titre: “le complexe Tanger MED devient le plus grand port de la Méditerranée”, que le nouveau port, qui comporte deux nouveaux terminaux à containers d’une capacité additionnelle de 6 millions de containers EVP, permet d’ériger le Complexe portuaire de Tanger-Med en port leader et première capacité en Méditerranée.

Le complexe Tanger Med qui dispose désormais d’une capacité totale de plus de 9 millions de containers, renforce la vocation du Royaume en tant que grand hub économique et pôle d’échanges entre l’Europe et l’Afrique, la Méditerranée et l’Atlantique, rappelle la publication, ajoutant que cette importante infrastructure dotée de la technologie la plus avancée permettra de connecter le Maroc à 77 pays et 186 ports.

“Aujourd’hui, le Maroc est incontournable et Tanger-Med est incontournable”, rapporte le journal en citant les propos du Directeur central de Tanger-Med I et Tanger-Med II et Directeur Général Medhub, Rachid Houari.