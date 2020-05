Un journal koweïtien met en avant l’efficacité des mesures proactives prises par le Maroc pour juguler la propagation du Covid-19

vendredi, 8 mai, 2020 à 13:27

Koweït – Le Maroc s’est démarqué aux niveaux maghrébin et africain par la rapidité et l’efficacité des mesures proactives prises pour juguler l’impact économique et social de la pandémie de Coronavirus, écrit vendredi le journal koweïtien «Al-Anbaa».

Dans un article publié sur son site Internet, sous le titre: “Le Royaume du Maroc … une stratégie proactive et préventive face au Corona”, le journal souligne que le Maroc, sous la direction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a adopté, depuis la déclaration du premier cas confirmé de Covid-19, une stratégie proactive et préventive, qui a été accompagnée d’un large élan de solidarité nationale.

L’auteur de l’article a ajouté que ce mouvement de solidarité s’est soldé par la création d’un fonds destiné à faire face aux répercussions économiques et sociales de la pandémie et à soutenir le secteur de la santé.

Les autorités ont établi des règles de santé préventives, suivies de critères stricts de distanciation sociale afin de contenir la propagation du virus, souligne l’auteur de l’article, expliquant que ces mesures étaient accompagnées de manière proactive de la suspension de l’ensemble des vols à destination et en partance des aéroports du Maroc.

Il a également fait état de la suspension des cours dans les écoles et les universités et de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire, des mesures qui ont prouvé la réactivité rapide des autorités pour limiter la propagation du virus.

Le journal a mis aussi en avant les efforts entrepris par le Maroc qui a réussi, au bout de quelques semaines, à doubler la capacité litière des hôpitaux publics, “avec un sens de responsabilité de l’Etat qui a privilégié l’approche préventive”.

Le Maroc a pu également renforcer sa capacité en lits de réanimation, souligne le journal, ajoutant que conformément aux directives royales, les Forces Armées Royales (FAR) se sont jointes à cette tâche en créant des hôpitaux militaires de campagne.

Il s’est aussi arrêté sur la création d’un fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du coronavirus, “une initiative destinée à couvrir les coûts des efforts nationaux de lutte contre la pandémie de Covid-19 et à soutenir l’économie nationale pour préserver les emplois et atténuer les impacts sociaux de cette crise sanitaire complexe”.

Le journal a, par ailleurs, évoqué l’initiative royale visant à établir un cadre opérationnel d’accompagnement des pays africains les plus vulnérables, dans la gestion des différentes phases de la pandémie, et à créer une alliance africaine de lutte contre le coronavirus et permettant un partage d’expériences et de bonnes pratiques.

“Dans une initiative solidaire, dans le cadre d’une crise sanitaire sans précédent, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a répondu favorablement à une demande du président malien, Ibrahim Boubacar Keita, de rouvrir l’hôpital militaire marocain dans la capitale malienne pour recevoir les patients infectés par le coronavirus”, souligne le journal.